Alex Dowsett (Israel - Start-Up Nation) heeft zaterdag de achtste etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Voor de 32-jarige Brit was het de eerste zege van het jaar.

In een etappe over 200 kilometer tussen Giovinazzo en Vieste was de aanloop nagenoeg vlak, maar lag er wel een vervelende col op een lokaal circuit in het slot, die twee keer beklommen moest worden. Ideale omstandigheden dus voor een vroege vlucht en die kwam dan ook tot stand. Dowsett ontsnapte op iets minder dan twintig kilometer van de finish uit een kopgroep van zes en hield aan de meet nog een voorsprong van 1:15 over op het achtervolgende groepje, waarin de Italiaan Salvatore Puccio (Ineos) de sprint won om de tweede plaats. Zijn landgenoot Matthew Holmes (Lotto Soudal) werd derde. Voor Dowsett is het de tweede ritzege ooit in de Giro. In 2013 was hij de beste in een individuele tijdrit.

Een dag na de snelste etappe aller tijden in de Giro nam het peloton een snipperdag. Deceuninck - Quick-Step, met leider Joao Almeida in de rangen, liet begaan en kwam uiteindelijk bijna veertien minuten na de winnaar over de finishlijn. Almeida behoudt zijn roze leiderstrui. Zondag staat de negende etappe in deze Giro op het programma, over 208 kilometer tussen San Salvo en Roccaraso.

