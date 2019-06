Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome kan volgende maand geen gooi naar een vijfde eindzege doen. De Britse topfavoriet moet verstek geven voor de Ronde van Frankrijk na zijn valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné.

Dat bevestigt manager Dave Brailsford van Chris Froomes team Ineos.

Froome kwam woensdag tijdens een verkenning van de tijdrit ten val gekomen en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op het eind van de verkenning. Froome was op pad met Wout Poels, die niet ten val kwam. Froome kwam even met zijn hand van het tijdritstuur. Net op dat moment volgde er een windhoos en kwam hij ten val.

Klap

Het is nog niet duidelijk welke blessures de viervoudige Tourwinnaar opliep, maar het is wel al zeker dat hij te zwaar geblesseerd is om te starten in de Tour. 'Uiteraard is dit een klap', aldus Brailsford. 'Nu moeten we eerst Chris opvangen en steunen. Wat de Tour betreft, zullen we een en ander moeten bijsturen.'

Bij het team wordt er gevreesd voor een breuk in het dijbeen, maar dat moet onderzoek in het ziekenhuis uitwijzen. Na zijn val werd er ter plaatse lang aan Froome gewerkt vooraleer de Brit in een ziekenwagen werd gelegd omdat het net bij dat type van breuk erg gevaarlijk is om het slachtoffer te verplaatsen.

Topfavoriet

Froome zou volgende maand voor een vijfde Tourzege gaan, een evenaring van het record van onder anderen Eddy Merckx en Bernard Hinault.

Na drie etappes in de Dauphiné was Froome achtste in de stand, op 24 seconden van leider Dylan Teuns. Hij won de Dauphiné in 2013, 2015 en 2016.