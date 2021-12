Net zoals in Boom en Essen stond er opnieuw geen maar op Wout van Aert in de wereldbekercross in Val di Sole.

Van Aert soleerde naar de zege in de sneeuw. Zaterdag was hij al de beste in de Ethias Cross in Essen, een week nadat hij bij zijn rentree in het veld de overwinning pakte in de Superprestige-manche in Boom.

Michael Vanthourenhout werd tweede op 49 seconden. De Brit Tom Pidcock vervolledigde het podium op 1:28. Eli Iserbyt moest op 1:44 tevreden zijn met de vierde stek.

Toon Aerts en Europees kampioen Lars van der Haar kwamen niet in actie in Val di Sole. Mathieu van der Poel maakt zijn rentree pas volgende week in de wereldbeker.

Iserbyt blijft comfortabel leider in de tussenstand. Eerder dit seizoen won hij de wereldbekers in het Amerikaanse Waterloo en Iowa, in Overijse, Koksijde en het Franse Besançon.

De negende wereldbekermanche in Antwerpen, die normaal gezien een week geleden zou plaatsvinden, werd afgelast. De elfde manche is volgende week zaterdag voorzien in het Nederlandse Rucphen.

Van Aert soleerde naar de zege in de sneeuw. Zaterdag was hij al de beste in de Ethias Cross in Essen, een week nadat hij bij zijn rentree in het veld de overwinning pakte in de Superprestige-manche in Boom. Michael Vanthourenhout werd tweede op 49 seconden. De Brit Tom Pidcock vervolledigde het podium op 1:28. Eli Iserbyt moest op 1:44 tevreden zijn met de vierde stek. Toon Aerts en Europees kampioen Lars van der Haar kwamen niet in actie in Val di Sole. Mathieu van der Poel maakt zijn rentree pas volgende week in de wereldbeker. Iserbyt blijft comfortabel leider in de tussenstand. Eerder dit seizoen won hij de wereldbekers in het Amerikaanse Waterloo en Iowa, in Overijse, Koksijde en het Franse Besançon. De negende wereldbekermanche in Antwerpen, die normaal gezien een week geleden zou plaatsvinden, werd afgelast. De elfde manche is volgende week zaterdag voorzien in het Nederlandse Rucphen.