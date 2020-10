De Giro is nog niet gedaan of de volgende grote ronde begint alweer. Waarom zou u deze Ronde van Spanje op de voet moeten volgen?

Dat de Vuelta anders is dan normaal, is een open deur intrappen. Dat de hoogmis van het Spaanse wielrennen niet in de tropische hitte van augustus wordt verreden, maar in de wisselvallige herfst, is zonder meer al een belangrijke bijkomstigheid.

Dat de Vuelta anders is dan normaal, is een open deur intrappen. Dat de hoogmis van het Spaanse wielrennen niet in de tropische hitte van augustus wordt verreden, maar in de wisselvallige herfst, is zonder meer al een belangrijke bijkomstigheid. Bovendien zullen er geen 21 maar slechts 18 etappes gereden worden. Dat komt omdat de eerste drie etappes gepland stonden in Nederland. De organisatie annuleerde die verplaatsing en besloot dan maar om geen vervangende etappes te voorzien.Toch staat de Vuelta nog bol van de enorm steile hellingen en is het deelnemersveld verrassend sterk. Helemaal anders of niet, de Ronde van Spanje belooft dus wel degelijk de moeite waard te zijn. Hier alvast drie redenen.1. Kan Primoz Roglic dit jaar toch nog een grote ronde winnen?Het zit nog allemaal vers in het geheugen, de tijdrit in de Tour de France naar La Planche des Belles Filles. De dag waarop Primoz Roglic als gedoodverfde winnaar van La Grande Boucle toch nog uit het geel gereden werd door zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. Nochtans reed Roglic nog beter dan zijn tijdrit in de Vuelta van vorig seizoen, maar die andere Sloveen bleek gewoonweg buitenaards te zijn op die 19e september.Ook op het WK was de Sloveense ex-schansspringer net niet goed genoeg, maar in Luik-Bastenaken-Luik was het dan toch prijs voor Roglic, profiterend van de te vroeg juichende Alaphilippe. En wie weet is het dat ook in deze Vuelta, waar hij titelverdediger is. Het parcours is eigenlijk wel op maat van Roglic, op voorwaarde dat hij zo goed is als in de Tour. Het wordt klimmen, klimmen en nog eens klimmen. En er staat slechts één tijdrit (etappe 13) op het programma, een klimtijdrit... Waar hebben we dat dit jaar nog gehoord?Vergelijkbaar met de tijdrit naar La Planche des Belles Filles is het niet echt, maar na 31 kilometer moeten de renners wel nog over de Mirador de Ézaro, met een gemiddelde hellingsgraad van 14,6 procent. Daar zou een goeie Roglic wel raad mee moeten weten.Wie zijn de uitdagers van de Sloveen in deze Ronde van Spanje? Het zou zomaar kunnen dat Jumbo-Visma opnieuw de hoofdrol opeist, want naast Roglic zijn ook nog Tom Dumoulin, die steeds beter werd tijdens de Tour, en superknecht Sepp Kuss mee. Een ander sterk blok is dat van Movistar, met Enric Mas, Alejandro Valverde en Marc Soler. En vergeet nooit INEOS-Grenadiers, die na de Tour iets te bewijzen hebben met Richard Carapaz, de Girowinnaar van 2019, en Chris Froome, die zijn laatste koers rijdt voor de Britse ploeg. De grote vraag is hoe ver hij staat na zijn zware val in de Dauphiné van 2019.Naast die drie grote blokken staan nog aan de start: Wout Poels (Bahrain-McLaren), Aleksandr Vlasov (Astana), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Thibaut Pinot en David Gaudu (Groupama-FDJ), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Dani Martínez en Michael Woods (EF Pro Cycling), en Guillaume Martin (Cofidis). Dat wordt smullen!2. De jongste Belg ooit aan de start van de VueltaHoe zit het met de Belgen? In Frankrijk waren ze nog met 17, in Spanje zijn ze met een stuk minder: slechts 9. Dat is het laagste aantal sinds 2004, toen waren ze maar met 5. In de jaren daarna lag het aantal Belgen in Spanje veel hoger, met een hoogtepunt van 21 landgenoten in 2016.Bij die 9 landgenoten die afzakken naar het Baskenland, zitten 7 Lotto-Soudalrenners. De Belgische formatie gaat ook met een erg jonge ploeg naar Spanje. Vier Belgen maken hun debuut in een grote ronde: Gerben Thijssen, Brent Van Moer, Stan Dewulf en Kobe Goossens. Voor Tim Wellens, die zijn eerste Vuelta rijdt, wordt het vooral zoeken naar ritwinst, nadat hij op het nippertje de Tour aan zich voorbij moest laten gaan.Een andere Belg die mikt op ritwinst, is Jasper Philipsen (UAE Team Emirates). De sprinter maakte vorig seizoen al een veelbelovend debuut in de Tour de France, maar zal in deze Ronde van Spanje niet veel mogelijkheden hebben om een ritje mee te pikken. Hooguit liggen er vijf kansen in het hele parcours, dat gedomineerd wordt door bergen. Daarom zijn er ook betrekkelijk weinig andere sprinters aanwezig. Maar met de concurrentie van kleppers als Sam Bennett en Pascal Ackermann zal Philipsen niet met de vingers in de neus winnen.Tot slot is het ook uitkijken naar Ilan Van Wilder. De renner van Sunweb is met zijn 20 jaar en 169 dagen de jongste Belg ooit aan de start van de Vuelta. Van Wilder maakt ook meteen zijn debuut in een grote ronde. Afwachten dus wat hij kan. Vorig seizoen werd de Vlaams-Brabander nog derde in de Ronde van de Toekomst.3. Haalt de Vuelta Madrid?De Tour haalde Parijs wonder boven wonder, maar momenteel hangt het coronavirus als een zwaard van Damocles boven de Giro. Vraag is ook hoe Covid-19 de Vuelta zal beïnvloeden. Aan de vooravond werden geen renners positief bevonden. Wel trokken al twee medewerkers, één van Bahrain-McLaren en één van Sunweb, terug naar huis na een positieve test.Eenvoudig wordt het niet om het coronavirus buiten te houden, want al in de eerste week moet het peloton door Navarra, een vuurrode regio. Al zijn de andere regio's in de Vuelta tot nog toe niet het grootste probleem. Echt tricky wordt het wel naar het einde toe, want grote delen van Madrid zitten in lockdown.Maar de organisatie van de Vuelta zal er alles aan doen om Madrid te halen. Zo worden fans zoveel mogelijk gemeden op de grote en beslissende bergen en zijn ze ook niet welkom bij de meeste start- en aankomstplaatsen. Net zoals hier in België werden er ook reclamespots gemaakt om de mensen aan te moedigen de koers vanuit de zetel te volgen. Taferelen zoals in Frankrijk, waar de mensen rijen dik de renners stonden aan te moedigen, zullen we dus niet zien in Spanje. Maar is dat ook genoeg om het peloton veilig te houden? U ziet het de komende weken.