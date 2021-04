Maar liefst drie renners hebben de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen vroegtijdig moeten verlaten.

De 105e Ronde van Vlaanderen zat er zondag na zowat 20 kilometer al op voor Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) en de Kazach Yevgeniy Fedorov (Astana). Beide renners werden door de wedstrijdjury van de UCI immers uitgesloten wegens agressief gedrag.

Het duo kreeg het in de beginfase aan de stok, met wat duw- en trekwerk. Het kwam uitgebreid in beeld en de wedstrijdjury besliste dan ook beide renners uit koers te nemen.

'Die renner van Astana (Yevgeniy Federov, red) wou nog naar de vroege vlucht heen springen. Hij was blijkbaar niet akkoord dat ik hem niet wou helpen in zijn actie. Hij sloeg ineens zijn remmen toe en daardoor kwam ik bijna ten val. Ik duwde hem terug. Daarop kwam hij naar mij en wou hij me een slag geven', deed Vergaerde even later zijn verhaal bij Sporza.

Ook Michael Schär uit koers gezet

De Zwitser Michael Schär (AG2R-Citroën) werd op zo'n 110 kilometer van de eindstreep uit de Ronde gezet wegens het weggooien van een drinkbus in een zone die daarvoor niet bestemd was, bevestigde de wedstrijdorganisatie.

De 105e Ronde van Vlaanderen zat er zondag na zowat 20 kilometer al op voor Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) en de Kazach Yevgeniy Fedorov (Astana). Beide renners werden door de wedstrijdjury van de UCI immers uitgesloten wegens agressief gedrag.Het duo kreeg het in de beginfase aan de stok, met wat duw- en trekwerk. Het kwam uitgebreid in beeld en de wedstrijdjury besliste dan ook beide renners uit koers te nemen.'Die renner van Astana (Yevgeniy Federov, red) wou nog naar de vroege vlucht heen springen. Hij was blijkbaar niet akkoord dat ik hem niet wou helpen in zijn actie. Hij sloeg ineens zijn remmen toe en daardoor kwam ik bijna ten val. Ik duwde hem terug. Daarop kwam hij naar mij en wou hij me een slag geven', deed Vergaerde even later zijn verhaal bij Sporza. Ook Michael Schär uit koers gezetDe Zwitser Michael Schär (AG2R-Citroën) werd op zo'n 110 kilometer van de eindstreep uit de Ronde gezet wegens het weggooien van een drinkbus in een zone die daarvoor niet bestemd was, bevestigde de wedstrijdorganisatie.