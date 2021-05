Remco Evenepoel kwam woensdag niet één, maar twee keer ten val in de zeventiende etappe van de Giro.

De renner sloeg tegen een vangrail in de afdaling van de voorlaatste klim van de dag toen andere renners voor hem ten val kwamen. Toen hij weer rechtstond, knalde de Spanjaard Mikel Nieve tegen hem. Evenepoel bezeerde vooral zijn elleboog en kwam uiteindelijk als 132e over de streep.

'Een scan moet vanavond meer duidelijkheid brengen', klonk het aan de teambus op de parking in Ala waar Evenepoel ruim een uur na de wedstrijd in een wagen van de ploeg arriveerde. 'We weten nog niet precies wat er allemaal is gebeurd en wat de aard van zijn blessures zijn. We trekken nu naar het ziekenhuis en laten daar een scan maken. We hopen snel op meer nieuws.'

'Groggy'

Evenepoel kwam ten val nadat voor hem enkele andere renners onderuit waren gegaan, onder hen Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone. Nadat hij opnieuw was rechtgestaan, werd hij aangereden door de Spanjaard Mikel Nieve. Zo blijkt uit televisiebeelden en werd ook bevestigd door de ploeg. Evenepoel was daarna even 'groggy', maar kon zijn tocht voortzetten.

De Spanjaard verontschuldigde zich nog tijdens de etappe bij Evenepoel die de finish overschreed met behulp van zijn ploegmaten Iljo Keisse en Mikel Honoré.

