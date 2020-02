Belgisch kampioen Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zich zaterdag in Middelkerke tot eindlaureaat van de Superprestige veldrijden gekroond. Hij won de Noordzeecross, de slotmanche van het regelmatigheidscriterium, en werd zo ook eindwinnaar in het klassement.

Voor aanvang van de Noordzeecross bedroeg het verschil tussen nummers één en twee in de stand, ploeggenoten Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, amper één schamel puntje. Aan zee stond er geen maat op Sweeck, hij haalde het na een lange solo vrij makkelijk voor Toon Aerts en Yserbyt. Op de erelijst van de Superprestige volgt Sweeck wereldkampioen Mathieu van der Poel op, de Nederlander was er er zaterdag niet bij aan de kust.

Het is de vierde zege van het seizoen voor Sweeck. Eerder won hij in Eeklo, de Trek Cup in de Verenigde Staten en het Belgisch kampioenschap. In de eindstand van de Superpretige laat Sweeck met 84 Eli Iserbyt (81) en de Nederlander Lars van der Haar (76) achter zich.

Van der Haar dook als eerste het veld in. Achter de Nederlander volgden Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Toon Aerts, Diether Sweeck en Eli Iserbyt. Laatstgenoemde stond in het klassement op slechts één 1 punt van de Belgische kampioen, Van der Haar op vijf punten. De Brit Thomas Pidcock kende opnieuw een mindere start en reed een tijdlang op positie 17.

Na twee ronden vormde zich een kopgroep met zes renners: Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Toon Aerts, Quinten Hermans en Diether Sweeck. Pidcock was dan al aan een fikse remonte bezig en sloot na een kwartier cross voorin aan. De Brit versnelde opnieuw en kon met een kleine voorsprong aan de derde ronde beginnen. Nadat Pidcock een foutje maakte, werd hij opnieuw opgeslokt.

Nog voor halfweg versnelde Laurens Sweeck uit de kopgroep van zeven. Achter hem kwam er niet direct een tegenreactie. Tot de ploegmakkers Toon Aerts en Lars van der Haar de handen in elkaar sloegen. Achter de twee van Telenet-Baloise Lions stopten Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die na een lange achtervolging was komen aanpikken, af voor Sweeck. De rest moest afhaken.

Aerts, Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout begonnen aan de laatste vier ronden met 10 seconden achterstand op Sweeck. Die bleef zijn krachten goed indelen, terwijl Iserbyt en Aerts op jacht gingen naar plaats twee. Sweeck kwam niet meer in de problemen en haalde het met een ruime voorsprong. In de strijd om de dichtste ereplaats trok Aerts aan het langste eind.

Lees ook: Alvarado sterkste in Noordzeecross en wint eindklassement Superprestige

Voor aanvang van de Noordzeecross bedroeg het verschil tussen nummers één en twee in de stand, ploeggenoten Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, amper één schamel puntje. Aan zee stond er geen maat op Sweeck, hij haalde het na een lange solo vrij makkelijk voor Toon Aerts en Yserbyt. Op de erelijst van de Superprestige volgt Sweeck wereldkampioen Mathieu van der Poel op, de Nederlander was er er zaterdag niet bij aan de kust. Het is de vierde zege van het seizoen voor Sweeck. Eerder won hij in Eeklo, de Trek Cup in de Verenigde Staten en het Belgisch kampioenschap. In de eindstand van de Superpretige laat Sweeck met 84 Eli Iserbyt (81) en de Nederlander Lars van der Haar (76) achter zich. Van der Haar dook als eerste het veld in. Achter de Nederlander volgden Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Toon Aerts, Diether Sweeck en Eli Iserbyt. Laatstgenoemde stond in het klassement op slechts één 1 punt van de Belgische kampioen, Van der Haar op vijf punten. De Brit Thomas Pidcock kende opnieuw een mindere start en reed een tijdlang op positie 17. Na twee ronden vormde zich een kopgroep met zes renners: Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Toon Aerts, Quinten Hermans en Diether Sweeck. Pidcock was dan al aan een fikse remonte bezig en sloot na een kwartier cross voorin aan. De Brit versnelde opnieuw en kon met een kleine voorsprong aan de derde ronde beginnen. Nadat Pidcock een foutje maakte, werd hij opnieuw opgeslokt.Nog voor halfweg versnelde Laurens Sweeck uit de kopgroep van zeven. Achter hem kwam er niet direct een tegenreactie. Tot de ploegmakkers Toon Aerts en Lars van der Haar de handen in elkaar sloegen. Achter de twee van Telenet-Baloise Lions stopten Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die na een lange achtervolging was komen aanpikken, af voor Sweeck. De rest moest afhaken. Aerts, Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout begonnen aan de laatste vier ronden met 10 seconden achterstand op Sweeck. Die bleef zijn krachten goed indelen, terwijl Iserbyt en Aerts op jacht gingen naar plaats twee. Sweeck kwam niet meer in de problemen en haalde het met een ruime voorsprong. In de strijd om de dichtste ereplaats trok Aerts aan het langste eind.