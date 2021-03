Tadej Pogacar heeft zaterdag de vierde etappe in Tirreno-Adriatico (Ita/WorldTour) op zijn naam geschreven. Daardoor is Wout Van Aert zijn leiderstrui kwijt.

Op de slotklim richting Prati di Tivo ontbond de Sloveen van UAE Team Emirates zijn duivels, waarna de rest moest passen. De Brit Simon Yates werd uiteindelijk tweede op zes seconden, Wout van Aert kwam op 45 seconden als negende over de meet waardoor hij zijn leiderstrui, ondanks knap weerwerk in deze koninginnenrit, moet afstaan aan de Tourwinnaar van vorig jaar. In de stand volgt onze landgenoot op de tweede plaats, op 35 seconden van Pogacar.

Met Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel kende Tirreno-Adriatico drie mooie winnaars op rij en de vierde rit, de koninginnenrit met aankomst op Prato di Tivo, beloofde opnieuw een spektakelstuk te worden. Vijf renners probeerden eerst nog wat publiciteit mee te graaien door mee te schuiven in een vroege vlucht: Benjamin Thomas (Groupama-FJ), Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Marco Canola (Gazprom-Rusvelo), Matia Bais (Androni Giocattoli) en Emil Vinjebo (Qhubeka-ASSOS).

In het peloton controleerde UAE Team Emirates, dat duidelijk van plan was om Van Aert aan te vallen bergop. Ook Bahrain-Victorious stak, voor Mikel Landa, een handje toe. Met vier minuten voorsprong begonnen de laatste drie vluchters aan de slotklim van 14,6 km aan 7% gemiddeld. Het zou moeilijk worden voor hen om de overwinning te pakken. Mads Würtz Schmidt begon aan een dappere solo op 11,3 km, maar met nog slechts 3:15 leek hij een vogel voor de kat. Vooral omdat in het peloton der favorieten niet lang werd gewacht om Van Aert te bestoken. Ineos-Grenadiers had intussen het commando overgenomen en dunde het peloton uit.

Mathieu van der Poel hield het voor bekeken op 13 km van de top en zocht naar zijn eigen tempo om binnen te komen. Van Aert kende dat geluk niet en moest al een eerste keer aan de bak op 7,8 km na de langverwachte aanval van Egan Bernal. Tadej Pogacar sprong mee, de leider in het klassement bleef rustig en dichtte het gaatje op z?n eigen tempo. 500 meter verder klitte alles weer bij elkaar, het sein voor Geraint Thomas, ploegmaat van Bernal, om het op zijn beurt te proberen. Pogacar hield zich nog even in, maar op 5,7 km sprong hij weg bij Van Aert en dichtte hij met een paar fikse versnellingen het gat op de Britse Tourwinnaar. Het duo raapte de vroege vluchter op 5 km van de top op.

Lang zou Pogacar de Ineos kopman niet naast zich dulden. Hij versnelde op 4,9 km en liet de Brit ter plaatse achter. Van Aert bleef zijn eigen tempo rijden en raapte Thomas op waardoor Bernal opnieuw in de aanval ging. Intussen hadden Nibali en Alaphilippe de groep met favorieten al moeten laten rijden. Plots ging het snel: Landa sprong weg, net zoals Yates, Higuita, Almeida en Quintana, maar Van Aert bleef stoïcijns kalm. Bernal kende een terugval, enkel Yates gaf nog de indruk om Pogacar bij te kunnen benen. Landa, Higuita, Almeida, Quintana reden immers slechts enkele meters voor onze landgenoot uit.

Van Aert stortte niet in, integendeel, zowel Bernal als Geraint Thomas moesten lossen in zijn wiel. Yates kwam zes seconden te kort voor de dagwinst, Pogacar mocht wel juichen en is ook de nieuwe leider. Van Aert geeft 45 seconden prijs op Pogacar en staat nu tweede in het klassement op 35 tellen van de Tourwinnaar van 2020.

