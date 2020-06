Dwars Door Vlaanderen zal samen met voetbalploeg Zulte Waregem het BK Wielrennen van 2021 organiseren. Dat meldt de organisatie vrijdag. Het is de derde keer dat het BK wielrennen naar Waregem komt.

'De toekenning toont de sterke lokale verankering in deze bruisende stad. We zullen er alles aan doen om van deze koers een hoogdag te maken voor zowel de modale Waregemnaar als de fervente wielerfanaat', klinkt het.

De organisatoren van Dwars Door Vlaanderen zien het event helemaal zitten. 'Het is een hele eer om het Belgisch Kampioenschap te mogen organiseren. Het parcours wordt een meesterstuk, waarbij zowel de mannen als de vrouwen een mooi strijdtoneel krijgen. Wat we nu al kunnen verklappen, is dat we starten op de Waregemse Hippodroom en dat de aankomstzone aan het Regenboogstadion ligt', aldus Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars Door Vlaanderen.

De stad Waregem hoopt zich verder als sportstad op de kaart te zetten. 'We zijn ongelooflijk trots dat twee lokale organisaties zich engageren om samen het BK Waregem 2021 te organiseren. Ze zetten Waregem als sportstad verder op de kaart', vertelt Kristof Chanterie, schepen van Sport in Waregem.

