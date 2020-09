De Nederlandse sprinter kampt nog met te veel mentale problemen na de horrorcrash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen begin augustus. Daardoor komt hij voor de rest van het seizoen niet meer in actie.

Normaal gezien had Dylan Groenewegen vandaag gewoonweg aan de start van de Binckbank Tour moeten staan, zoals dat ook de voorbije vijf jaar zo was. Maar de Nederlander kampt volgens zijn ploeg Jumbo-Visma nog met naweeën van de crash van zijn landgenoot Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen begin augustus. 'Dylan komt dit jaar helemaal niet meer in actie', laat Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen in startplaats Blankeberge zelfs weten. 'We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen.'

Die gruwelijke crash kwam er door een verkeerde beweging van Groenewegen die de deur dicht deed tijdens de sprint en zo Jakobsen aan 70 km/u in de dranghekken joeg. Even werd er zelfs gevreesd voor het leven van de jonge Nederlander nadat hij in een coma belandde. Niet veel later kwam er echter al het goede nieuws dat er geen vitale organen of zijn hersenen werden aangetast door het ongeluk. Begin volgende maand zou Jakobsen zelfs opnieuw kunnen koersen volgens zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

Groenewegen kreeg meteen zware verwijten naar zijn kop geslingerd. Patrick Lefevere, ploegmanager van Fabio Jakobsen, wou hem zelfs voor de rechter dagen omdat hij vond dat het om een 'moordaanslag' ging.

Ondertussen heeft de 27-jarige Nederlander van Jumbo-Visma geen enkele koers meer gereden. Volgens zijn zaakwaarnemer Martijn Berkhout ontvangt Groenewegen zelfs nog dagelijks bedreigingen en zit hij momenteel in een 'mentaal traject'. Jumbo-Visma zette de renner ook al op non-actief tot het onderzoek van de UCI is afgerond, wat nog steeds niet het geval is. Volgens hem zou er nog nooit een renner het zo hard te verduren hebben gekregen als Groenewegen.

