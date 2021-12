De Nederlandse renner Dylan Groenewegen (28) verlaat Team Jumbo-Visma. De sprinter heeft voor komend seizoen 'een sportief aantrekkelijk aanbod van een andere ploeg', met name Team BikeExchange. De Nederlandse WorldTour-formatie ging ermee akkoord om zijn contract te ontbinden, zo raakte zaterdag bekend.

Groenewegen verlaat na zes jaar de ploeg waarvoor hij meer dan 50 zeges boekte. Voor welk team hij zal tekenen, is nog niet bekend. 'Team Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden dat ik wegga is het sportieve perspectief', reageert hij. 'Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel gaan missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen. Ik ben blij dat we er met beide ploegen op een goede en vriendschappelijke manier snel zijn uitgekomen.'

'We willen de sportieve ontwikkeling van Dylan, die de ploeg mee op de kaart heeft gezet met onder meer zijn sprintzege op de Champs-Elysées, niet belemmeren', vertelt directeur Richard Plugge. 'Zijn wens om de grootste koersen te rijden is heel begrijpelijk. We hebben altijd een supergoede relatie met elkaar gehad. Daarom besloten wij mee te werken aan zijn vertrekwens. Hoe jammer ik het ook vind, want Dylan is een geweldige renner en een fijne man. Ik hoop van harte dat hij weer succesvol wordt op het hoogste podium.'

Jumbo-Visma zal het vertrek van de viervoudig ritwinnaar in de Tour de France intern opvangen. 'Met onder anderen Olav Kooij en David Dekker hebben we jonge sprinters die aan de deur kloppen', aldus sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman. 'Nu Dylan weggaat, krijgen zij weer andere kansen en dat is alleen maar goed voor hun ontwikkeling.'

Bij het Australische Team BikeExchange ondertekende Groenewegen een driejarig contract. 'We twijfelden niet toen deze opportuniteit zich voordeed', zegt teammanager Brent Copeland. 'Ik wil Richard Plugge en Team Jumbo-Visma bedanken om deze overgang makkelijk te laten verlopen voor alle partijen.'

'Ik geloof er hard in dat dit de juiste omgeving is om opnieuw te winnen', aldus Groenewegen. 'Ik kijk ernaar uit om met het team te strijden voor topresultaten.'

In augustus vorig jaar bracht Groenewegen Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) zwaar ten val in de Ronde van Polen. Daardoor moest hij een schorsing uitzitten van 9 maanden, die afliep op 7 mei 2021.

