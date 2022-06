Na zijn zege van de doorbraak in de Waalse Pijl wil Dylan Teuns opnieuw voor ritwinst in de Tour gaan. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met de 30-jarige Belg. 'De klassieke zege is nu op zak, dat kan ik afvinken.'

Had je zelf verwacht dat je tot zulke prestaties en resultaten in staat was?

Dylan Teuns: 'Ik ben er wel altijd in blijven geloven. Als je als derde kunt eindigen op de Muur van Hoei, dan kan je er winnen ook. ( met lichte krop in de keel) Ik word er wat emotioneel van. Het jaar nadat ik in 2017 derde werd, lag de druk heel hoog. Ik faalde, waarna het lastiger en lastiger werd om elke keer opnieuw te vechten tegen bepaalde twijfels van de buitenwereld. Als je die missie dan tot een succes kunt brengen, dan zorgt dat voor een grote voldoening, voor een ontlading ook. Nu begint dat nog meer door te dringen dan voorheen.'

Wat heeft die overwinning voor jou veranderd?

Teuns: 'De klassieke zege is nu op zak, dat kan ik afvinken. Mocht die niet op mijn palmares gestaan hebben, dan zou ik na mijn carrière toch diep ontgoocheld geweest zijn. De honger is daarmee natuurlijk nog niet gestild, nu mogen er meer volgen. ( lachje) Daarnaast geeft elke overwinning, dus niet per se die in de Waalse Pijl, het zelfvertrouwen een boost. In de rit die ik won in de Ronde van Romandië kon je zien dat ik weer wat extra vertrouwen had gehaald uit de zege een week voordien.'

Wat betekende de zege voor je status in het peloton?

Teuns: 'In Luik-Bastenaken-Luik werd dat al duidelijk. Toen ik op La Roche-aux-Faucons vertrok, zaten er drie renners in mijn wiel en niemand wilde overnemen. In Luik vielen de puzzelstukken net niet in elkaar zoals het moest, maar of die andere status dan per definitie een nadeel is, weet ik niet. Bij die wedstrijd komt nu eenmaal meer tactiek kijken dan in de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei zijn het alleen de benen die spreken.'

In het peloton bleef je misschien een beetje onder de radar, maar het waren vooral de media die jouw prestaties de voorbije jaren onvoldoende naar waarde schatten. Bij de verkiezing van de Flandrien, bijvoorbeeld, konden je collega's niet op jou stemmen, want je behoorde er tot dusver nooit tot de genomineerden. Wat vond je daarvan en waaraan ligt dat, denk je?

Teuns: 'Het is niet dat het mijn carrière maakt of kraakt, maar ik moet toegeven dat ik het wel jammer vind dat ik ondanks enkele mooie seizoenen nog nooit bij die vijf genomineerden zat. Waaraan dat ligt? Misschien profileer ik me te weinig, maar ik ga mijn persoonlijkheid niet veranderen en plots staan roepen dat ik de beste ben. Voor mij is het goed zoals ik nu in elkaar zit.'

Lees het volledige interview in de Tourgids 2022 van Sport/Wielermagazine of in onze Plus-zone.

