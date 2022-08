Dylan Teuns verlaat met onmiddellijke ingang Bahrain-Victorious. Hij doet het seizoen uit bij Israel-Premier Tech, waar de Limburger een contract heeft ondertekend tot eind 2024.

Teuns, 30, won dit seizoen de Waalse Pijl en een etappe in de Ronde van Romandië. Op zijn erelijst staan ook onder meer twee ritzeges in de Tour en eindwinst in de Rondes van Polen en Wallonië.

'Ik was al in gesprek met IPT voor een transfer in 2023 maar dan bood (teambaas) Sylvan Adams me de kans om de overgang nu al te maken en mijn contract meteen te laten ingaan. Daar ben ik dankbaar voor', zegt Teuns. 'Ik heb 3,5 mooie jaren beleefd bij Bahrain-Victorious waar ik mijn mooiste zeges heb behaald en ik wil hen voor alles bedanken. Ik kijk erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk en kan niet wachten om voor Israel-Premier Tech te koersen.'

'Enkele van de grootste wedstrijden van het seizoen moeten nog volgen, waarin Dylan zijn kwaliteiten kan tonen', zegt IPT-teammanager Kjell Carlström. 'Dylan zal mikken op de Vuelta en de Italiaanse klassiekers op het einde van het seizoen en we geloven dat hij er voor ons een sleutelrol kan spelen. We twijfelen er niet aan dat hij vlot zal passen in de ploeg en dit de start is van een succesvol partnership.'

Teuns neemt bij zijn nieuwe ploeg de plaats in van de Israëliër Guy Sagiv, die vroegtijdig een punt heeft gezet achter zijn seizoen, legt het team nog uit. Bij IPT rijden al de Belgen Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.

