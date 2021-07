Onze landgenoot Dylan Teuns heeft de eerste Alpenrit in de Tour de France gewonnen. De renner van Bahrain Victorious kwam solo aan in Le Grand-Bornand. Tadej Pogacar, die vierde werd, neemt de gele leiderstrui over van Mathieu van der Poel. Wout van Aert blijft tweede in de stand.

De ritzege van Dylan Teuns is al de tweede voor de Belgen in deze Tour, na Tim Merlier.

De Spanjaard Ion Izaguirre werd tweede, 44 seconden na Teuns. De Canadees Michael Woods, op 47 seconden, vervolledigt het podium van de dag.

Pogacar in het geel

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), die als vierde over de streep kwam, demonstreerde zijn almacht en reed zijn belangrijkste concurrenten op minuten. Hij neemt in het algemeen klassement de gele trui ook over van Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Wout van Aert, die binnenkwam op 5'44" van Teuns, blijft tweede op 1'48", Aleksej Loetsenko derde op 4'38".

Eerste bergrit

De achtste etappe in de Tour de France bracht het peloton in de Alpen. De rit van Oyonnax naar Le Grand-Bornand telde 'slechts' 150,8 kilometer. Onderweg moesten vijf cols, waaronder drie van eerste categorie, bedwongen worden.

De etappe begon geanimeerd met een spervuur aan aanvallen. Onder meer Wout van Aert en Tadej Pogacar lieten zich niet onbetuigd. Uiteindelijk slaagde Wout Poels er bij de tweede solopoging in om afstand te nemen van het peloton.

Op minder dan zeventig kilometer van de aankomst kwam een groep van achttien vooraan aansluiten, met als meest opvallende namen Michael Woods, Sepp Kuss, Nairo Quintana, Simon Yates en de Belgen Tiesj Benoot en Dylan Teuns.

Op de Col de Romme nam Mathieu van der Poel afscheid van zijn gele trui. Enkele hectometers later moest ook van Aert de favorieten laten rijden.

Op 30,5 kilometer van de aankomst ontbond Pogacar zijn duivels, enkel Richard Carapaz kon volgen. Bij een tweede demarrage moest ook de Ecuadoriaan lossen. Ondertussen was Woods er vooraan alleen vandoor gegaan. Daarachter rolde Teuns echter iedereen op en sloot op minder dan achttien kilometer van de aankomst vooraan aan.

In de favorietengroep stond er geen maat op Pogacar, die alle vluchters een voor een overvleugelde en zijn concurrenten voor het eindklassement in de vernieling reed.

Teuns rondde als eerste de top van de Colombière met een losgeslagen Pogacar op amper twintig seconden. Die nam echter minder risico's in de afdaling naar de finish waardoor Teuns voor het tweede Belgische dagssucces in deze Tour zorgde.

Dylan Teuns wint eerste Alpenrit in de Tour © Belga Image

