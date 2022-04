De Nederlander Dylan van Baarle heeft, na een indrukwekkende solo, Parijs-Roubaix gewonnen. Het is de grootste zege uit zijn carrière.

De renner van Ineos reed na een tocht van 257,2 kilometer met start in Compiègne omstreeks 16.50 uur als eerste over de finishlijn in de velodroom van Roubaix.

Belgisch kampioen Wout van Aert, die door een coronabesmetting eerder de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij moest laten gaan, klopte 1'47" later in de sprint om de tweede plaats de Zwitser Stefan Küng, onze landgenoot Tom Devriendt en de Sloveen Matej Mohoric.

De top tien wordt vervolledigd door de Fransman Adrien Petit, Jasper Stuyven, de Fransman Laurent Pichon, de Nederlander Mathieu van der Poel en Yves Lampaert.

Grootste zege

Voor Van Baarle, twee weken terug tweede in de Ronde van Vlaanderen, is het de zesde profzege en de grootste uit zijn carrière. In 2014 won hij de Ronde van Groot-Brittannië, in 2018 het Nederlands kampioenschap tijdrijden, in 2019 de Herald Sun Tour en een rit in het Critérium du Dauphiné en vorig jaar Dwars door Vlaanderen.

In Roubaix volgt hij op de erelijst de Italiaan Sonny Colbrelli op. 'Toen ik de piste opdraaide, checkte ik toch nog of daar geen andere renners reden. Maar ik zat echt helemaal alleen', uitte Van Baarle zijn ongeloof.

'Dit is een monument. Natuurlijk wilde ik hier altijd al winnen. Tweede worden in (de Ronde van) Vlaanderen en winnen in Roubaix. Ik zit zonder woorden. Dit is gewoon gek.'

'Niet gepland'

Vroeg op de dag had de ploeg van Van Baarle de koers in handen genomen door het peloton in de wind in twee stukken te breken en favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert zo op achterstand te zetten. Niet gepland, zo bleek.

'Helemaal niet. Het gebeurde zo. We waren erg gefocust, van bij de start. We wilden vooraan koersen, zodat we niet zouden moeten achtervolgen. Vanaf die move wist ik dat we een goede kans maakten. We verbruikten minder energie dan al de rest. Ook al hadden we wat pech: ik reed lek, 'Pippo' (ploegmaat Filippo Ganna) ook. Iedereen had wel iets, maar we bleven kalm, en dit is het resultaat.'

'Ik kan de ploeg niet genoeg bedanken voor vandaag. 'Kwiato' (Michal Kwiatkowski) zei me: "Je bent supersterk, ik wil voor jou rijden!". Dat gaf me zoveel vertrouwen. Het is een fantastisch klassiek voorjaar geweest. We hebben zo hard gewerkt voor deze zege in deze koers. Hier gaan we van genieten.'

Zaterdag won de Italiaanse Elisa Longo Borghini al de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, voor Lotte Kopecky.

Dylan van Baarle © Belga Image

