Echte flandriens gooien geen afval op de grond.

Drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen Johan Museeuw en Vlaams minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V) roepen wielerfans op om geen afval achter te laten aan de kant van de weg.

Het wielerpeloton vloog de voorbije weken weer over de Oude Kwaremont, over de Paterberg, over de Koppenberg - mythische bulten die elke Vlaming kent. Binnenkort volgen de Hel van het Noorden, de Rondevan België en de start van de Tour de France. Allen bevatten ze hellingen die in ons collectieve geheugengegrift staan als decor voor heroïsche duels.

Hele families zitten de hele dag voor de televisie gekluisterd. De wielerfans vergapen zich aan de demarrages, de valpartijen en de dramatiek van de koers. Maar je hoeft geen wielerfan te zijn om te genieten van de prachtige landschappen. De Vlaamse wielerklassiekers zijn niet alleen legendarische wielerwedstrijden. Het zijn ook visitekaartjes voor al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft.

Daarom is het doodzonde dat de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Koppenberg en co - eens de koers gepasseerd is en de strijd gestreden is - achterblijven als een vuilnisbelt. Vorig jaar is Mooimakers - het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) - na de doortocht van de klassiekers op onderzoek getrokken. Plekken waar de koers passeerde, kregen gemiddeld 72 procent meer afval te verwerken. Na de wedstrijdwerd er opgeruimd, maar zelfs dan bleef nog 39 procent van het zwerfvuil achter.

Het pelotonheeft de voorbijejaren inspanningen geleverdom voor minderafval te zorgen.De renners laten hun papiertjes, hun drinkbussen, hun lege gellekes... alleen nog achter op speciale daarvoor bestemde stroken. Als afgepeigerde, kapotgereden coureurs nog de discipline hebben om hun afval achter te laten waar het hoort, zou dat voor de supporters toch ook moeten lukken.

De voorbije jaren zijn de controles fors opgedreven, en worden wielerfans die zwerfvuil achterlaten streng gesanctioneerd. Maar waar tienduizenden mensen samentroepen, rekenenwe in de allereerste plaats op de burgerzin van de supporters zelf.

Echte Flandriens hebben respect en bewondering voor het parcours van de koersen die hen al zoveel heerlijke momenten hebben bezorgd. Echte Flandriens gooien geen afval op de grond. Echte Flandriens bezoedelen geen heilige grond.

Voor een prachtig voorbeeld van hoe het anders kan, maken we even een uitstapje naar die andere grote volkssport: het voetbal. De wedstrijd tussen België en Japan op het voorbije wereldkampioenschap voetbal is ons om twee redenen bijgebleven. Natuurlijk om die onwaarschijnlijke remonte, met misschien wel de mooiste tegenaanval uit de voetbalgeschiedenis, maar ook om de Japanse supporters. Ondanks de enorme ontgoocheling maaktenze na de wedstrijd tijd om het stadion spic en span achter te laten. Tot het allerlaatste bekertje, alles raapten ze op. Een uur na de wedstrijd leek het alsof die tienduizenden fans er nooit waren geweest.

Van dat soort supporters dromen wij ook voor de komende wielerklassiekers. De grote wielerwedstrijden leven van de legendarische duels: Rik Van Steenbergen en Briek Schotte,Eric Leman en Eddy Merkcx, Michel Pollentier en Francesco Moser, Johan Museeuw en PeterVan Peteghem, Tom Boonen en Fabian Cancellara, noem maar op. Laten we hopen op nieuwe heroïsche duels op de Vlaamse wegen. Maar laten we langs de weg ook een nieuw duel toevoegen, dat van de flandriens tegen het zwerfvuil.

Johan Museeuw is drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Koen Van den Heuvel (CD&V) is Vlaams minister van Omgeving en Natuur (en lid van de Puursewielerclub 'Willen is kunnen').