Eddy Merckx heeft gereageerd op het overlijden van de Franse wielerlegende Raymond Poulidor. De 74-jarige Merckx sprak over het verlies van "een echte vriend".

"Ik ben heel triest gestemd", legde Merckx uit. "Poulidor was tijdens mijn carrière één van mijn grote tegenstanders, maar nadien konden we erg goed met elkaar opschieten. We hebben samen vakanties doorgebracht. Zijn overlijden is een groot verlies. Poulidor was een grote persoonlijkheid in het wielrennen, en een monument in Frankrijk. Hij was geliefd door alle Fransen. Ik verlies persoonlijk een echte vriend."

Merckx zag Poulidor deze zomer nog bij de Grand Départ van de Tour in Brussel. "We hebben toen de hele namiddag samen op televisie naar de ploegentijdrit gekeken. Dat was een heel fijne dag", keek Merckx terug.

Raymond Poulidor overleed woensdagmorgen op 83-jarige leeftijd. De Fransman vocht in zijn carrière talrijke duels uit met Eddy Merckx. Zo werd Poulidor tweede in de Tour van 1974, die Merckx won, en pakte hij datzelfde jaar zilver op het WK, dat eveneens gewonnen werd door Merckx.

