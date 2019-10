Zondagavond is Eddy Merckx met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een val met de fiets.

Eddy Merckx werd zondag met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Dendermonde na een val tijdens een fietstocht. Merckx zou een zware hoofdwonde hebben opgelopen. Aangezien de 74-jarige wielerlegende drager is van een pacemaker, zullen geen verdere risico's worden genomen.

Merckx zal vandaag verder onderzocht worden. Indien er geen verdere complicaties aan het licht komen, zou hij in de loop van de dag al kunnen overgebracht worden naar een gewone kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer hij het ziekenhuis zal mogen verlaten.

Afgelopen zomer werd Merckx bij de Grand Départ van de Tour de France in Brussel nog uitgebreid in de bloemetjes gezet. De Brusselaar won vijftig jaar geleden, in 1969, zijn eerste van vijf Tours.