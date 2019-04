Een jaar geleden overleed Michael Goolaerts tijdens Parijs-Roubaix: 'Die glimlach is wat blijft'

Eén jaar geleden, op 8 april 2018, overleed Michael Goolaerts (23) door hartfalen tijdens zijn eerste Parijs-Roubaix als profrenner. Jef Van den Bosch, zijn zaakwaarnemer, blikt terug op die dramatische dag in de Hel van het Noorden. Een monoloog.

Jef Van den Bosch: 'Het begon als een heel gewone dag. 's Ochtends ben ik Michael in Parijs aan de ploegbus nog even een goeiedag gaan zeggen voor hij naar de start reed. Je geeft hem een hand en wenst hem het beste: 'Succes en tot straks.' 'Merci', zei hij. Dat typeerde hem. Hij was iemand die altijd goed gezind, dankbaar, beleefd en positief was.

...