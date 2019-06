'Een medaille bepaalt ons geluk niet, liefde wel'

In aanloop naar het BK tijdrijden (afgelopen donderdag) en het WK zwemmen (eind juli) hadden we een gesprek met het topsportkoppel Victor Campenaerts (27) en Fanny Lecluyse (27) over hoe zij hun sport beleven. 'Wij zijn twee strevers.'

Fanny Lecluyse: 'Een training skippen om bij Victor te kunnen zijn zal ik nooit doen. Te perfectionistisch, hé - en Victor nog meer. Daarom passen we zo goed bij elkaar.' © christophe ketels - belgaimage