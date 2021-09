Zo'n 132 vrouwen worden zaterdag aan de start verwacht in Denain van de eerste editie van Parijs-Roubaix.

Het vrouwenpeloton koerst zaterdag voor het eerst Parijs-Roubaix. Een nieuwe ervaring, dus is het moeilijk om favorieten aan te stippen, al zijn de klassieke rensters wellicht in het voordeel en is het uitkijken naar Lotte Kopecky, Marianne Vos, Marlen Reusser, Ellen van Dijk en het sterke blok van Team SD Worx.

Parcours

Zo'n 132 vrouwen worden zaterdagmiddag aan de start verwacht in Denain van de eerste editie van Parijs-Roubaix. Ze krijgen 116,5 km voorgeschoteld, 29,2 km daarvan gaat over kasseien, verspreid over 17 stroken en goed voor ruim een kwart van de wedstrijd.

Na de start in Denain rijdt het peloton drie rondjes van 8,3 km, laten ze het bos van Wallers links liggen en zetten ze koers richting de eerste strook van Hornaing naar Wandignies (3,7 km), meteen een strook van vier sterren. Daarna is het nog 82 km en volgen de vrouwen dezelfde route als de mannen.

Veel vrouwen kijken uit naar de wedstrijd, maar ze beseffen ook dat de koers moeilijk voorspelbaar is. 'Je kunt de kasseien in Roubaix met geen enkele andere race vergelijken', zegt Chantal van den Broek-Blaak, winnares van de Strade Bianche 2021 en de Ronde van Vlaanderen in 2020.

'Ik neem het voorbeeld van de Ronde, als je leeg bent, kun je altijd proberen een uitweg te vinden, maar in Roubaix is dat onmogelijk. Het is vlak en er is niet veel rust tussen de sectoren. En de kasseien zijn echt extreem. Dus als je leeg bent verlies je echt veel snelheid. Je moet je mentaal voorbereiden, want je weet dat het moeilijk wordt en dan moet je accepteren dat er in Parijs-Roubaix van alles kan gebeuren.'

Niet alleen Blaak is een favoriete, haar team kan met Jolien D'hoore nog een sterke vrouw naar voren schuiven. Verder dromen Marianne Vos en Ellen van Dijk ongetwijfeld van winst. Net zoals onze landgenote Lotte Kopecky die dit jaar Le Samyn won. Verder mag verwacht worden dat Marlen Reusser, Elisa Longo Borghini, Sarah Roy en Lisa Brennauer deze wedstrijd met stip zullen hebben aangeduid.

Respect

En wat kan Annemiek van Vleuten? De Nederlandse start uit respect voor de koers, maar weet dat ze als klimmer zich moet voorbereiden op een moeilijke strijd met de kasseien.

'Vergelijk het met Bernal die plots Roubaix zou rijden', vertelde ze eerder. 'Maar ik start omdat deze koers een mijlpaal is voor onze sport en het is belangrijk dat we de wedstrijd serieus nemen. Het is geen koers die bij me past omwille van de kasseien en er zijn risico's aan verbonden, maar het is het einde van het seizoen, dus ik wil dat risico wel nemen.'

