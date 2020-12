De verwachtingen waren hooggespannen voor de intrede van Wout van Aert in het veld. Toch bleven de kijkcijfers op Één relatief laag.

Gemiddeld 517.009 veldritliefhebbers keken op Één naar de live-uitzending van de X2O Badkamer Trofeemanche in Kortrijk. Verre van slecht voor een zaterdagnamiddag, maar gezien de grote media-aandacht voor Van Aerts eerste seizoenscross minder dan verwacht.

Weliswaar 83.000 meer dan de veldrit op de Koppenberg, op 1 november, maar 83.000 kijkers minder dan het EK in Rosmalen op 8 november (600.365), en 89.000 minder dan de Jaarmarktcross in Niel op 11 november (606.143) - tot dusver de best bekeken veldrit van het seizoen.

Ook 205.393 minder dan toen Wout van Aert vorig jaar in Loenhout zijn comeback maakte na zijn val in de Tour. Met die nuance dat die cross op 27 december, in volle eindejaarsperiode, werd gereden. Terwijl de veldrit in Kortrijk plaatsvond op een zaterdag in november met zeer goed weer. Meer mensen toefden dus buiten en niet voor hun tv om Van Aert derde te zien worden.

De cijfers voor de twaalf crossen dit seizoen zijn ook moeilijk te rangschikken, want de vier Ethiascrossen op VTM haalden (zoals altijd) beduidend minder hoge kijkcijfers (gemiddeld 308.620) en zijn dus geen goeie basis om te vergelijken.

De kijkcijfers van de Superprestigemanches in Gieten en Ruddervoorde en de Wereldbekerwedstrijd in Tábor van afgelopen zondag (met Van Aert) zijn zelfs niet bekend, zoals dat ook voor de Superprestigemanche in Boom van komende zondag het geval zal zijn (ook met Van Aert). Die crossen werden/worden immers uitgezonden door Telenet en Proximus, en zij geven die cijfers niet vrij.

Eerstkomende veldrit op Één wordt de X2O Badkamer Trofeemanche in Antwerpen, op 12 december. De eerste seizoenscross van Mathieu van der Poel, al zal Wout van Aert daar niet deelnemen, wegens nog op stage.

De eerste clash tussen de twee tenoren vindt allicht plaats op 20 december, in de Wereldbekermanche op de Citadel in Namen, uitgezonden door Telenet en Proximus.

