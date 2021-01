De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar, winnaar van de Tour de France, is gevaccineerd tegen het coronavirus. De 22-jarige klimmer ontving samen met 26 ploeggenoten van Team Emirates en 32 stafleden het vaccin in Abu Dhabi.

De Arabische wielerploeg maakt gebruik van vaccins die zijn ontwikkeld door het Chinese staatsbedrijf Sinopharm.

'Als team uit de Verenigde Arabische Emiraten zijn we enorm trots op alle inspanningen die de leiders in dit land hebben ondernomen om zowel de impact van de coronapandemie te bestrijden als terug te keren naar het normale leven', zei teambaas Mauro Gianetti. 'Iedereen uit het team is blij de kans te krijgen om zowel zichzelf als anderen te beschermen door het vaccin te nemen.'

Pogacar start zijn seizoen eind deze maand op Mallorca. 'Ik hoop dat we in 2021 weer terugkeren naar een soort van 'normaal' en dat er weer supporters langs de kant kunnen staan om ons aan te moedigen', zei de Sloveense klimmer.

