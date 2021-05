Egan Bernal (Ineos Grenadiers) heeft zondag de negende etappe in de 104e Ronde van Italië gewonnen. De 24-jarige Colombiaan neemt de roze leiderstrui over van de Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ).

Bernal toonde zich de sterkste op de slotklim naar de eerste col van eerste categorie in deze Giro, na een etappe over 158 kilometer tussen Castel di Sangro en Campo Felice. Remco Evenepoel had een moeilijk moment op de onverharde weg, maar wist de schade te beperken en finishte als vierde op tien seconden.

De Italiaan Giulio Ciccone en de Rus Aleksandr Vlasov werden respectievelijk tweede en derde op zeven seconden. In de stand telt Bernal, de Tourwinnaar van 2019, 15 seconden voorsprong op Evenepoel. Vlasov is derde op 21 seconden. Maandag krijgen de sprinters wellicht een kans in de etappe van L'Aquila naar Foligno, over 139 kilometer. Dat is de kortste etappe van deze Giro.

'Hinder'

Remco Evenepoel werd in het slot van de etappe gehinderd door een ploegmaat van Bernal, zo verklaarde hijzelf in een videoboodschap van Deceuninck-Quick Step.

Het begin van de zware negende etappe was intens, maar de steile gravelhelling in het slot was volgens de kopman van Deceuninck-Quick Step het zwaarste gedeelte. Net voor de elitegroep dat stuk aansneed, werd Evenepoel gehinderd door een ploegmaat van Bernal. 'Ik zat in een goede positie in de tunnel, toen een ploegmaat van Bernal bijna het wiel van zijn kopman raakte. Daardoor verloor ik enkele plaatsen en was ik minder goed gepositioneerd voor de gravelweg. Dat is koers en dat gebeurt, maar het goede is dat ik daarna nog enkele plaatsen kon goedmaken. Bij de finish greep ik net naast de bonificatieseconden. Gelukkig verloor ik niet veel tijd, wat goed is met het oog op volgende week(, stelde Evenepoel. Over zijn achterstand van 15 seconden in de rangschikking, zegt hij: 'Dat is bijna niets, als je weet dat het hooggebergte er nog aankomt'.

