De Colombiaan Egan Bernal is succesvol onder het mes gegaan en zet op de afdeling intensive care zijn herstel verder. Dat heeft het ziekenhuis in Bogota, waar de Tour-winnaar van 2019 en Giro-winnaar van 2021 maandag na een zware val op training werd opgenomen, meegedeeld.

De neurochirurgische ingreep van de wielrenner was 'succesvol', aldus het ziekenhuis. 'We verwachten bij hem een progressieve evolutie in de komende 72 uur op de afdeling intensive care. We zijn onmiddellijk met het revalidatieproces begonnen om de best mogelijke resultaten voor onze patiënt te behalen.'

De 25-jarige Bernal botste in Gachancipa achter op een geparkeerde bus en hield daar meerdere verwondingen aan over. Volgens familieleden van de renner zou hij onder meer een gebroken dijbeen en gebroken knieschijf hebben. De Colombiaanse politie sprak aanvankelijk van 'lichte verwondingen'.

In zijn geboorteland werkte Bernal met zijn ploegmaats Richard Carapaz, Dani Martinez, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile en Carlos Rodriguez een stage af met het oog op het komende seizoen.

De neurochirurgische ingreep van de wielrenner was 'succesvol', aldus het ziekenhuis. 'We verwachten bij hem een progressieve evolutie in de komende 72 uur op de afdeling intensive care. We zijn onmiddellijk met het revalidatieproces begonnen om de best mogelijke resultaten voor onze patiënt te behalen.' De 25-jarige Bernal botste in Gachancipa achter op een geparkeerde bus en hield daar meerdere verwondingen aan over. Volgens familieleden van de renner zou hij onder meer een gebroken dijbeen en gebroken knieschijf hebben. De Colombiaanse politie sprak aanvankelijk van 'lichte verwondingen'. In zijn geboorteland werkte Bernal met zijn ploegmaats Richard Carapaz, Dani Martinez, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile en Carlos Rodriguez een stage af met het oog op het komende seizoen.