De Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) heeft vandaag de 104e editie van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

De eindzege van Bernal kwam in de afsluitende tijdrit, over 30,3 vlakke kilometers tussen Senago en Milaan, niet meer in gevaar. De Colombiaan had voor de start van de etappe dan ook nog bijna twee minuten voorsprong op eerste achtervolger Damiano Caruso en kon zijn tijdrit rustig indelen.

Voor de nog steeds maar 24-jarige Bernal is het de tweede eindzege in een grote wielerronde. In 2019 schreef hij al de Ronde van Frankrijk op zijn erelijst. De zege in de tijdrit kwam op naam van Bernals ploegmakker Filippo Ganna. De Italiaan haalde het voor eigen volk van de Fransman Rémi Cavagna. Iljo Keisse werd knap tiende. Bernal zette de 24e tijd neer en moest slechts een halve minuut toegeven op Caruso. Ganna won eerder de openingstijdrit, is de wereldkampioen tegen de klok en behaalde ook vorig jaar de winst in Milaan. (Belga)

