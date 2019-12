De Australiër Rohan Dennis heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Team Ineos, zo maakte de wielerploeg maandag bekend.

"Dit is een droom die uitkomt", laat Dennis weten in een persmededeling. "Voor mij is het altijd een doel geweest om voor dit team te mogen rijden. Het voelt dan ook geweldig aan en ik beschouw het vooral als een eer."

Met Dennis haalt Ineos de regerende wereldkampioen tijdrijden in huis. De 29-jarige Australiër verlengde eind september in het Britse Yorkshire zijn wereldtitel tegen de klok. Enkele dagen later raakte bekend dat Dennis op dat moment al op straat was gezet door zijn vorige werkgever Bahrain-Merida.

Om de voorbereiding op de strijd om de wereldtitel niet in het gedrang te brengen, werd de beëindiging van het contract niet meteen bekendgemaakt. Die strategie werkte, want Dennis verlengde met groot machtsvertoon zijn wereldtitel. Hij haalde het met liefst 1:09 voorsprong op Remco Evenepoel. Het was echter wel duidelijk dat er een stevig haar in de boter zat.

Rohan Dennis maakte pas vorige winter de overstap van het opgedoekte BMC naar Bahrain-Merida. Doorheen het seizoen ontstonden al snel ergernissen bij beide partijen en die kwamen tijdens de Tour de France tot een hoogtepunt. Dennis stapte erg verrassend een dag voor de tijdrit naar Pau, waar hij als favoriet zou starten, uit koers. De Australiër gaf geen commentaar bij zijn opgave, maar het bleek al snel dat irritaties over het materiaal van het team een rol speelden. Sinds zijn opgave in de Tour koerste Dennis niet meer voor Bahrain-Merida.