Lotte Kopecky heeft zaterdag goud veroverd in een turbulent verlopen afvallingskoers op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Duitse München.

De 26-jarige Kopecky, regerend vicewereldkampioene in de discipline, overleefde elke afvalling en mocht om de titel sprinten tegen de Britse Georgi Pfeiffer. Het brons was voor de Nederlandse Mylene De Zoete. Het was een chaotische wedstrijd waarin verschillende van de zeventien deelneemsters tegen de piste smakten, soms met kwalijke gevolgen. Zo moest de Italiaanse wereldkampioene Letizia Paternoster worden afgevoerd met een draagberrie. Na een van de twee grote valpartijen lag de wedstrijd een hele tijd stil. Daarna werd de koers met nog elf vrouwen hervat.

Kopecky rijdt zondag nog de puntenkoers, waarin ze regerend wereldkampioene is, en maandag het omnium.

België telt nu twee medailles op de European Championships. Baanwielrenner Robbe Ghys opende de rekening van Team Belgium vrijdag met zilver in de puntenkoers.

