Het EK wielrennen, van 9 tot 13 september 2020 op het programma in het Italiaanse Trento, kan niet zoals voorzien doorgaan. De Europese Wielerunie (UEC), de Internationale Wielerunie (UCI) en de nationale bonden gaan op zoek naar alternatieve oplossingen om de editie van 2020 op een andere locatie te laten plaatsvinden. Begin september 2021 zal Trento het volgende EK ontvangen. Dat heeft de Europese Wielerunie zaterdag bekendgemaakt.

Er liggen twee opties op tafel voor 2021: 1-5 september of 8-12 september. De Internationale Wielerunie zal de knoop doorhakken zodra de kalender voor het komende seizoen duidelijk is. Het EK dreigde dit jaar middenin de Tour plaats te vinden. Omwille van de coronacrisis werd de Ronde van Frankrijk, oorspronkelijk voorzien van 27 juni tot 19 juli, verzet naar 29 augustus-20 september. In een bericht van de UCI werd medio april nog aangekondigd dat het EK op de weg, geen organisatie van de UCI, en het WK, wel een event van de Zwitserse organisatie, zouden doorgaan in 2020.

Al snel kwam de UEC daarna zelf naar buiten met een bizarre tweet over het EK. Uit navraag bleek toen dat er werd nagedacht over nieuwe data, niet alleen voor het EK op de weg, maar ook voor het EK mountainbike en op de baan.

Met een mededeling brengt de UEC nu naar buiten dat het EK op de weg niet plaatsvindt in Trento in 2020. 'Rekening houdend met de coronapandemie stellen we het EK een jaar uit', klinkt het bij organisator Maurizio Rossini. 'Na lang overleg is dit de beste oplossing waar iedereen zich in kan vinden en het geeft ons de kans om volgend jaar in betere omstandigheden een topevent te organiseren.'

Remco Evenepoel is titelverdediger in het tijdrijden, Elia Viviani is Europees kampioen op de weg.

