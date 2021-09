Met Peter Sagan, Matteo Trentin, Alexander Kristoff, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo kon het EK wielrennen al uitpakken met enkele mooie namen op het palmares. Zondag wordt in Trentino een opvolger voor Nizzolo gezocht en mogen vooral de Italiaanse, Franse en Belgische teams hopen op goud.

Het parcours, met start en aankomst op de Piazzo Duomo in Trento, omvat 3.800 hoogtemeters. De omloop is kort, met slechts 179,2 km, en kan opgesplitst worden in twee delen: de eerste lus telt 73,4 km met enkele stevige beklimmingen zoals de opwarmer naar Cadine, vervolgens de klim naar Vezzano, de Vigo Cavedine en tot slot de klim naar de Monte Bondone. In het tweede deel moeten de renners 8 lokale rondes van 13,2 km afwerken. Het lokale rondje omvat technische stukken, met passages door de stad en een klimmetje van 3,6 km aan 4,7% waar het peloton ongetwijfeld met een groot verzet over zal razen. Na die klim gaat het in dalende lijn naar de finish.

Sprinters zijn in principe niet aan zet, maar een stevige bonk zoals Sonny Colbrelli, eindwinnaar van de Benelux Tour, heeft wel kansen om dit parcours te overleven. Hij koerst bovendien in een sterke Italiaanse ploeg met ook nog Matteo Trentin, Gianni Moscon, Filippo Ganna en Diego Ulissi als grote namen naast zijn zijde.

Colbrelli klimt dit seizoen uitstekend en is een van de favorieten. Hij zal rekening moeten houden met een sterk Frans blok dat Vuelta-ritwinnaar Romain Bardet, man in vorm Benoît Cosnefroy (winnaar in de Bretagne Classic), en Thibaut Pinot presenteert.

Ook Tadej Pogacar mag met Slovenië niet vergeten worden. Hij heeft ook nog Matej Mohoric, ritwinnaar in Geraardsbergen in de Benelux Tour, in steun. De vraag is alleen of Pogacar wel in vorm is. Op het EK tijdrijden donderdag werd hij voorbijgevlamd door Filippo Ganna en in de Bretagne Classic kreeg hij af te rekenen met krampen.

Lees ook: Het EK: waar Remco Evenepoel zijn strafste solo ooit neerzette

Tot slot mag een en ander verwacht worden van Bauke Mollema en Peter Sagan, lijkt Alexander Kristoff opnieuw in vorm, kan Gino Mäder, vijfde in de jongste Vuelta, verrassen met Marc Hirschi aan zijn zijde en heeft Spanje een sterk armada met de broers Izagirre en Mikel Landa.

En wat met de Belgische ploeg? Ook onze landgenoten mogen dromen. "Dat mag zeker", stelde Remco Evenepoel vrijdag na zijn bronzen medaille in de tijdrit. "We willen hier sterk presteren met de ploeg. We moeten mikken op een goed resultaat en durven dromen." Evenepoel lijkt de grote kopman, al heeft hij met Ben Hermans en Dylan Teuns nog twee sterke klimmers aan zijn zijde. Ook Harm Vanhoucke kan vroeg uitgespeeld worden, maar hij wint wel moeilijk.

Het parcours, met start en aankomst op de Piazzo Duomo in Trento, omvat 3.800 hoogtemeters. De omloop is kort, met slechts 179,2 km, en kan opgesplitst worden in twee delen: de eerste lus telt 73,4 km met enkele stevige beklimmingen zoals de opwarmer naar Cadine, vervolgens de klim naar Vezzano, de Vigo Cavedine en tot slot de klim naar de Monte Bondone. In het tweede deel moeten de renners 8 lokale rondes van 13,2 km afwerken. Het lokale rondje omvat technische stukken, met passages door de stad en een klimmetje van 3,6 km aan 4,7% waar het peloton ongetwijfeld met een groot verzet over zal razen. Na die klim gaat het in dalende lijn naar de finish.Sprinters zijn in principe niet aan zet, maar een stevige bonk zoals Sonny Colbrelli, eindwinnaar van de Benelux Tour, heeft wel kansen om dit parcours te overleven. Hij koerst bovendien in een sterke Italiaanse ploeg met ook nog Matteo Trentin, Gianni Moscon, Filippo Ganna en Diego Ulissi als grote namen naast zijn zijde. Colbrelli klimt dit seizoen uitstekend en is een van de favorieten. Hij zal rekening moeten houden met een sterk Frans blok dat Vuelta-ritwinnaar Romain Bardet, man in vorm Benoît Cosnefroy (winnaar in de Bretagne Classic), en Thibaut Pinot presenteert. Ook Tadej Pogacar mag met Slovenië niet vergeten worden. Hij heeft ook nog Matej Mohoric, ritwinnaar in Geraardsbergen in de Benelux Tour, in steun. De vraag is alleen of Pogacar wel in vorm is. Op het EK tijdrijden donderdag werd hij voorbijgevlamd door Filippo Ganna en in de Bretagne Classic kreeg hij af te rekenen met krampen. Tot slot mag een en ander verwacht worden van Bauke Mollema en Peter Sagan, lijkt Alexander Kristoff opnieuw in vorm, kan Gino Mäder, vijfde in de jongste Vuelta, verrassen met Marc Hirschi aan zijn zijde en heeft Spanje een sterk armada met de broers Izagirre en Mikel Landa. En wat met de Belgische ploeg? Ook onze landgenoten mogen dromen. "Dat mag zeker", stelde Remco Evenepoel vrijdag na zijn bronzen medaille in de tijdrit. "We willen hier sterk presteren met de ploeg. We moeten mikken op een goed resultaat en durven dromen." Evenepoel lijkt de grote kopman, al heeft hij met Ben Hermans en Dylan Teuns nog twee sterke klimmers aan zijn zijde. Ook Harm Vanhoucke kan vroeg uitgespeeld worden, maar hij wint wel moeilijk.