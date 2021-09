Remco Evenepoel is donderdag op de derde plaats geëindigd in de individuele tijdrit op het Europees kampioenschap wielrennen in het Italiaanse Trentino. De Zwitser Stefan Küng verlengde zijn titel, thuisrijder en wereldkampioen Filippo Ganna pakte het zilver.

Küng legde het 22,4 kilometer lange vlakke parcours af in 24:29.8. Daarmee was hij 7.70 seconden sneller dan Ganna. Evenepoel vervolledigde het podium op 14.56. Rune Herregodts eindigde op de 13e plaats. In 2019 kroonde Remco Evenepoel zich in het Nederlandse Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden.

In het Franse Plouay kon Evenepoel er vorig jaar door zijn val in Lombardije niet bij zijn. Wout van Aert, Primoz Roglic, Rohan Dennis en Tom Dumoulin ontbraken in Trentino. Evenepoel kon met een nieuwe Europese titel België een extra deelnemer schenken op het WK tijdrijden in Vlaanderen.

Zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick Step Yves Lampaert, reserve, zal echter niet in actie komen.

Zondag neemt Evenepoel ook nog deel aan de wegrit, samen met Philippe Gilbert, Ben Hermans, Dylan Teuns, Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Harm Vanhoucke en Gianni Vermeersch.

