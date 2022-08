De Nederlander Fabio Jakobsen heeft zich zondag tot Europees kampioen op de wegrit gekroond. Na 208 kilometer met start en aankomst in het Duitse München haalde de renner van QuickStep - Alpha Vinyl het in de verwachte massasprint voor de Fransman Arnaud Démare en Belgisch kampioen Tim Merlier.

Op 3,5 kilometer van de finish probeerde de Zwitser Stefan Bissegger nog tevergeefs een massaspurt te vermijden. Daarin ging Merlier als eerste aan, maar Jakobsen en Démare gingen nog over hem. Na Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019, Giacomo Nizzolo (2020) en Sonny Colbrelli (2021) komt de Europese kampioen voor het eerst in vier jaar niet uit Italië.

Slechts zeven Belgen

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Zwitser Silvan Dillier trokken er zondagvoormiddag vrijwel meteen met twee op uit. Hun vlucht zat erop met nog 27 kilometer voor de boeg. Pascal Ackermann kwam op 45 km van de meet hard ten val na contact met een dranghekken. Zo konden de Duitsers in de massasprint niet rekenen op hun kopman.

De Belgen verschenen maar met zeven renners aan de start. Jens Keukeleire was door bondscoach Sven Vanthourenhout bij de selectie gehaald om de zieke Yves Lampaert te vervangen, maar Keukeleire moest uiteindelijk ook verstek laten gaan.

België telt nu drie medailles op de European Championships. Baanwielrenner Robbe Ghys opende de rekening van Team Belgium vrijdag met zilver in de puntenkoers. Zaterdag behaalde Lotte Kopecky de gouden medaille in de afvalling.

