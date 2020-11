Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdagnamiddag in Kortrijk de CAPS Urban Cross op zijn naam geschreven. In zijn eerste cross deze winter eindigde Wout van Aert (Jumbo-Visma) op de derde plaats, achter de Nederlander Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions).

Michael Vanthourenhout bouwde een mooie voorsprong van een halve minuut uit in de tweede manche van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee en leek lang op weg naar de zege, tot hij kreeg af te rekenen met een lekke band. Vanthourenhout finishte uiteindelijk als vierde.

Iserbyt ontsnapte in de voorlaatste ronde uit het kopgroepje met Van Aert en Van der Haar. De Europese kampioen wist uiteindelijk zijn inspanning vol te houden tot aan de meet. Van der Haar finishte op zes seconden als tweede. Van Aert, die vrijdag voor de tweede keer op rij de Flandrien-trofee kreeg, vervolledigde het podium op 26 seconden.

De X2O Badkamers Trofee bestaat uit acht wedstrijden. Iserbyt won op 31 oktober ook al de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium, de Koppenbergcross in Oudenaarde. Hierna volgen nog de Scheldecross in Antwerpen (12/12), de Herentals Cross (23/12), de Grote Prijs Sven Nys in Baal (01/01), de Flandriencross in Hamme (23/01), de Krawatencross in Lille (07/02) en de Brussels Universities Cyclocross (14/02).

Na de cross in Kortrijk maken de veldrijders zich op voor de verplaatsing naar Tsjechië, waar zondag in Tabor de eerste wereldbekermanche van het seizoen op het programma staat.

