Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in Koksijde de zevende manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Hij haalde het in het zand voor Laurens Sweeck en Toon Aerts.

In het slot van de voorlaatste ronde van de Duinencross sloeg Iserbyt een kloofje op achtervolgers Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Toon Aerts en de Nederlander Lars van der Haar.

De West-Vlaming behield zijn voorsprong en mocht na de Superprestigecross van zaterdag in Merksplas opnieuw zegevieren. Zijn ploegmaat Laurens Sweeck werd tweede op vier seconden. Toon Aerts, derde op zeven seconden, mocht mee het podium op. Hermans en Van der Haar maakten de top vijf vol.

Iserbyt won eerder dit seizoen ook al de wereldbekers in het Amerikaanse Waterloo en Iowa City en in Overijse. Hij blijft comfortabel leider in de tussenstand.

De volgende wereldbekermanche staat volgende week zondag op het programma in het Franse Besançon.

Annemarie Worst triomfeert

De Nederlandse Annemarie Worst heeft zondag de zevende manche van de wereldbeker veldrijden in Koksijde gewonnen.

De 25-jarige Worst haalde het na vijf ronden voor haar landgenote Denise Betsema, die 17 seconden later over de meet bolde. Betsema was de enige die kon aanklampen bij Worst, tot die in de voorlaatste ronde alleen op avontuur trok. De Nederlandse wereldkampioene Lucinda Brand werd derde op 37 seconden.

Sanne Cant was de eerste Belgische. De Belgische kampioene finishte als twaalfde op 3:03. Het was voor Worst de eerste wereldbekerzege sinds januari 2020.

