Eli Iserbyt heeft maandag in Oudenaarde voor het derde jaar op rij de Koppenbergcross gewonnen, dat is de eerste van acht manches van de X2O Badkamers Trofee.

Iserbyt reed op Allerheiligen in een door regen en felle wind geteisterde editie meer dan de helft van de cross solo aan de leiding en finishte met een voorsprong van 23 seconden op Toon Aerts, die zijn concurrent na een slipper had moeten laten rijden.

Voor de West-Vlaming was het de achtste zege van het seizoen. Zondag was hij al de beste op de Wereldbekermanche veldrijden in Overijse. Voordien sprokkelde hij overwinningen in de Rapencross, Beringen, Bredene, de wereldbekermanches van Iowa en Waterloo, en de cross in Ruddervoorde

Honsinger heerst bij de vrouwen

Bij de vrouwen won de Amerikaanse Clara Honsinger verrassend. De Belgische kampioene Sanne Cant was afwezig. Ze is geen fan van de bult van Melden en besliste, zoals al een paar keer in het verleden, om niet te starten in de wedstrijd.

Honsinger is de Amerikaanse kampioene in het veld. Vorig jaar was ze er niet bij op de Koppenberg, deze keer wel. 'Ik had dit bergje nog nooit beklommen', zegt ze. 'Toen ik er de eerste keer over reed, flitste meteen door mijn hoofd dat je echt wel lang moet klimmen. En het is ontzettend steil. Dit was afzien. Dat ik hier meteen win, echt bijzonder. Ik kende de klim voordien enkel van tv, via de Ronde van Vlaanderen, nu win ik hier zelf.'

