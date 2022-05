Ellen van Dijk heeft het werelduurrecord verbeterd. De wereldkampioene tijdrijden kwam maandag op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen tot een afstand van 49,254 kilometer. Daarmee verbeterde ze het record van 48,405 kilometer uit 2021 van de Britse Joscelin Lowden met bijna 1 kilometer.

Op een speciaal voor haar gemaakte tijdritfiets van haar ploegsponsor Trek-Segafredo en in een speciaal tijdritpak reed ze een uur lang met het hoofd naar beneden in een aerodynamische houding. Van Dijk reed in een uur tijd 197 rondjes op de Zwitserse baan.

Van Dijk was in Grenchen, waar ze werd aangemoedigd door familie en vrienden, al meteen na de start iets sneller dan Lowden. Na ongeveer 39 rondjes had ze een ronde voorsprong genomen op het schema van de Britse. De wielrenster uit Woerden had na 30 minuten zo'n 24,5 kilometer gereden en hield het gemiddelde op 49,360 kilometer per uur. In de laatste twaalf minuten liep het schema een heel klein beetje terug. Na iets minder dan 59 minuten fietsen had ze het record van Lowden gebroken. Daar kwamen nog enkele rondjes bij waarmee ze de nieuwe barrière 849 meter verder legde.

Voor de 35-jarige Van Dijk kwam met haar recordpoging een langgekoesterde wens uit. "Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het ooit wilde doen", blikte ze in aanloop naar haar poging vooruit. "Dat heb ik ook aangegeven toen ik een contract ondertekende bij mijn ploeg Trek-Segafredo." Bij de mannen heeft Victor Campenaerts met 55,089 kilometer het werelduurrecord sinds 16 april 2019 in handen.

