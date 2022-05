Vincenzo Nibali zet na afloop van dit wielerseizoen een punt achter zijn rijkgevulde loopbaan. Dat heeft de 37-jarige Italiaan woensdag na afloop van de vijfde rit van de Ronde van Italië op de Italiaanse televisie meegedeeld.

Nibali deed de aankondiging niet toevallig na de vijfde Giro-rit, die finishte in zijn geboorteplaats Messina. Hij eindigde in die vijfde etappe als 34e.

De Italiaanse veelwinnaar heeft een bijzonder omvangrijk palmares en veroverde in elk van de drie Grote Rondes de eindoverwinning. Hij won onder meer tweemaal de Giro (2013 en 2016), de Tour de France (2014) en de Vuelta (2010).

'Ik kwam hier omdat ik al lang wist dat een Giro-rit in Messina zou aankomen. Dit is de juiste gelegenheid om aan te kondigen dat dit mijn laatste Ronde van Italië is en dat ik aan het einde van het jaar stop', zei Nibali aan de Italiaanse publieke omroep RAI.

'Ik denk dat mijn tijd gekomen is', vervolgde de 'Haai van Messina'. 'Ik heb veel bereikt in een zeer lange carrière. Ik ben als kind begonnen en ik wachtte op dit moment voor deze aankondiging, omdat ik in deze stad begon te fietsen. Ik ben op mijn 15e van huis weggegaan om te gaan koersen en ik denk dat ik veel aan deze sport heb gegeven. Het is normaal dat ik nu meer tijd begin door te brengen met mijn familie. Ik hoop dat ik op een andere manier iets voor de wielersport kan betekenen.'

Nibali mag zich een van de slechts zeven renners noemen die alle drie de Grote Rondes in hun carrière hebben gewonnen. Hij triomfeerde ook in Milaan-Sanremo (2018) en de Ronde van Lombardije (2015 en 2017). Hij boekte in totaal 54 overwinningen in zijn carrière, waaronder ook twee Italiaanse kampioenstitels (2014 en 2015), zes etappes in de Tour de France, zeven in de Giro en een in de Vuelta.

Nibali begon zijn carrière in 2005 bij Fassa Bortolo. Hij heeft ook gereden voor Astana, Bahrain-Merida en Trek-Segafredo. Dit seizoen komt hij uit voor Astana Qazaqstan Team.

