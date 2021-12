Wout van Aert (Jumbo-Visma) blijft voorlopig onklopbaar in het veld. De Belgische kampioen won donderdag de Azencross van Loenhout, de derde manche van de X2O Badkamers Trofee. Het was zijn zesde zege in evenveel crossen.

Van Aert haalde het voor Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. Die laatste verstevigt zijn leiderspositie in het klassement. Aerts (Baloise Trek Lions) heeft 2:02 voor op Eli Iserbyt en 4:50 op de Nederlander Corné van Kessel.

David van der Poel trok als eerste het veld in. Achter de Nederlander draaiden Laurens Sweeck, Wout van Aert, Toon Aerts, Quinten Hermans en de Zwitser Kevin Kuhn gezwind mee. Aerts pakte in de tussensprint het hoogst aantal bonificatieseconden mee, voor zijn naaste concurrent Iserbyt. Die twee voerden een kopgroep aan, waar ook Hermans, Sweeck, Tim Merlier, Van Aert, Vincent Baestaens, Vanthourenhout en Van Kessel deel van uitmaakten.

Op een modderstrook zette Van Aert de turbo aan. Alleen Vanthourenhout kon het achterwiel houden van de Belgische kampioen. Met nog iets meer dan twee van in totaal zeven ronden te rijden verdapperde Van Aert opnieuw. Vanthourenhout kraakte. Aerts was de motor in een groep met Hermans, Sweeck en Van Kessel. Iserbyt zakte verder weg naar een elfde plaats en leek het klassement te laten schieten.

Van Aert sneed de slotronde aan met een voorgift van 24 seconden op Vanthourenhout en 33 op Aerts. Het trio Hermans, Van Kessel en Sweeck volgde op 47 seconden. Van Aert kwam niet meer in de problemen en pakte zijn derde zege in Loenhout, na 2014 en 2016. De voorbije drie edities waren een prooi voor Mathieu van der Poel, die donderdag ontbrak met rugproblemen. Vorig jaar ging de cross in Loenhout niet door wegens de coronapandemie.

Ook Lucinda Brand oppermachtig

Bij de vrouwen won donderdagmiddag wereldkampioene Lucinda Brand de Azencross van Loenhout. De Nederlandse haalde het afgescheiden voor Denise Betsema. Shirin van Anrooij pakte de laatste podiumplaats in, voor Annemarie Worst en Sanne Cant. Denise Betsema blijft leidster in de tussenstand, Brand is wel genaderd tot op 1:28. Ceylin del Carmen Alvarado staat als derde genoteerd op 3:21 van Betsema.

Het was de Française Hélène Clauzel die de kopstart nam. Achter haar troepten onder meer Worst, Van Anrooij, Betsema, Cant en Anna Kay samen. Betsema nam snel het commando over en begon als eerste aan de tweede ronde. De Nederlandse deed dat in het gezelschap van haar twee landgenotes Van Anrooij en Brand. Op 10 seconden volgde Worst. Het duo Alvarado-Cant moest daar al 22 seconden goed maken.

Betsema ontdeed zich vervolgens van haar metgezellen, op een zware modderstrook trok ze er alleen vanonder. Van Anrooij, Brand en Worst begonnen aan de derde ronde met een achterstand van 5 seconden op Betsema. Een kwartet met Cant, Alvarado, Marion Norbert Riberolle en Yara Kastelijn bleef hangen op 25 seconden.

Betsema kreeg nog voor het ingaan van de slotronde het gezelschap van Brand en Van Anrooij. Aan de materiaalpost ging het te snel voor Van Anrooij en ze moest haar metgezellen laten rijden. De wereldkampioene versnelde halfweg de laatste ronde op haar beurt en nu kraakte ook Betsema. Brand werd in haar rush naar de zege nog even opgehouden door enkele rensters die ze ging dubbelen maar pakte uiteindelijk toch haar dertiende overwinning van het seizoen.

