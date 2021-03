Wout van Aert heeft dinsdag de tijdrit gewonnen waarmee de 56e editie van Tirreno-Adriatico werd afgesloten. De eindzege is voor de Sloveen Tadej Pogacar .

Van Aert haalde het na 10,1 kilometer in San Benedetto del Tronto in 11:06, zijn tweede ritzege in deze Tirreno-Adriatico nadat de vicewereldkampioen tijdrijden ook de openingsetappe won. De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ), de Europese kampioen tijdrijden, werd op zes seconden tweede. De Italiaanse wereldkampioen en favoriet Filippo Ganna moest tevreden zijn met de derde plaats, op 11 seconden. Vorig jaar pakte Ganna nog de zege in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico.

De eindzege van Pogacar, die vierde werd op 12 seconden, kwam niet meer in gevaar. In de eindstand houdt de Sloveen nog 1:03 voorsprong over op Wout van Aert. Hij reed Van Aert zaterdag met een zege in de vierde rit uit de leiderstrui. Op de erelijst volgt Pogacar de Brit Simon Yates op.

👉16 maart 1976: Roger De Vlaeminck wint voor de 4e en laatste keer de tijdrit in Tirreno-Adriatico in San Benedetto del Tronto.



👇45 jaar later



👉16 maart 2021: @WoutvanAert wint voor de 1e keer de ITT in #tirrenoadriático in SBdT. https://t.co/J3mRZPEVel pic.twitter.com/mf8p4ZzQCm — Jonas Creteur (@jonas_creteur) March 16, 2021

