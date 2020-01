Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Ooit was er een tijd dat er twintig zesdaagsen per seizoen werden gereden. Sommige liepen zelfs parallel. De meest aparte was de zesdaagse van Keulen. Die liep van het oude in het nieuwe jaar en eindigde doorgaans op de eerste zondag van januari. Op oudejaarsavond werd de koers om twaalf uur even geneutraliseerd en knalden op het middenplein de champagneflessen. Waarna ...