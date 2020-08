Veel discussie na de zware crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Wat zullen en moeten de gevolgen zijn? Drie vragen aan onze wielerman, Jonas Creteur.

Welke sanctie moet Dylan Groenewegen krijgen?

Jonas Creteur: 'Een schorsing tot minstens het einde van het seizoen. Het zou een signaal zijn dat de UCI zulke gevaarlijke, ontoelaatbare manoeuvres niet meer tolereert. Ook in de toekomst moet ze consequent én zwaarder sanctioneren in dergelijke gevallen.

'Alleen zo zul je renners kunnen ontraden om hun ellebogen uit te steken, om collega's te bruusk de pas af te snijden en om té fel van hun lijn af te wijken - ook al doen ze dat soms instinctief, in het heetst van de strijd.

'Dat de UCI, voor haar doen, zeer snel communiceerde, en Groenewegens gedrag onaanvaardbaar noemde, is wat dat betreft al een goed teken. Maar de hand in eigen boezem steken of nieuwe veiligheidsmaatregelen aankondigen, daar was - uiteraard - geen sprake van.

'De Nederlander aan de schandpaal nagelen als moordenaar, zoals onder meer Patrick Lefevere nu doet, is echter een brug te ver. Ook al is dat door de hoogoplopende emoties te begrijpen.

'De straf van de UCI, eventueel ook voor de strafrechtbank, en vooral het feit dat zijn landgenoot door zijn manoeuvre misschien nooit meer zal koersen, zal voor Groenewegen echter al zwaar genoeg om te dragen zijn. Dat blijkt trouwens ook uit de tweet die hij deze middag stuurde. Waarin de Nederlander zich niet letterlijk excuseerde of schuld bekende, allicht met oog op een juridisch steekspel.

'Groenewegens reputatie is sowieso voor de rest van zijn carrière besmeurd, hoeveel zeges hij nog behaalt. Al is dat zeer relatief in vergelijking met de zware blessures van Jakobsen.'

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

In hoeverre zijn de organisatie en de UCI verantwoordelijk?

Creteur: 'Zonder het manoeuvre van Groenewegen was Jakobsen niet gevallen, dat is duidelijk. Maar de omstandigheden en het parcours hebben de gevolgen ervan veel zwaarder gemaakt.

'Eerst en vooral de dalende, kaarsrechte slotkilometer: twee à drie procent tot op zo'n 200 meter van de finish. Waardoor de sprinters met een snelheid van boven de 80 kilometer per uur richting de eindstreep vlamden, met nog grotere risico's dan in een 'normale' massasprint.

'Enkele renners hadden vooraf al gewezen op de gevaren. Diezelfde finish in Katowice was de voorbije jaren immers ook al het eindpunt van een rit in de Ronde van Polen. Waar nota bene vorig jaar al Bjorg Lambrecht stierf, al was dat pure pech en had dat weinig te maken met het parcours.

'De UCI-commissarissen, die de aankomststroken vooraf nochtans moeten checken, lieten de organisatie echter nu weer hun gang gaan. Zij zijn dus evenzeer medeverantwoordelijk. Ook zij moeten gediskwalificeerd worden.

'Hét probleem is dat de UCI die ultieme verantwoordelijkheid niet wíl nemen, uit vrees om aansprakelijk gesteld te worden bij een val zoals deze. En dus schuift ze die door naar de organisator.

'Wielerploegen worden op alle vlakken aan zeer stringente controles onderworpen, maar voor organisatoren geldt dat niet. De voorbeelden van gevaarlijke aankomstzones, die al dan niet hebben geleid tot crashes, zijn dan ook amper te tellen. Om zulke dramatische toestanden te vermijden zouden onafhankelijke, externe officials ingeschakeld moeten worden.

'Het is ook een raadsel waarom de UCI nog altijd geen omheiningen met stootkussens verplicht in de laatste honderden meters. Die kunnen de impact van een val absorberen. De dranghekken in Katowice waren daarvoor echter allerminst geschikt: boogvormig, voorzien van loszittende reclameborden.

'Jakobsen knalde met 80 kilometer per uur er los door, sommige stukken vlogen zelfs tot aan de andere kant van de weg. Gelukkig zonder renners met een hoge snelheid te raken. Anders waren de gevolgen nog erger geweest.

'De UCI zou eens moeten langsgaan bij het bedrijf Boplan uit Moorsele, dat voor de E3 Harelbeke speciale kunststoffen stootkussens maakte. Die kunnen een impact van liefst 2,5 ton verwerken, het gewicht van een vorkheftruck. In de E3-editie van 2019 werden ze geplaatst op 65 kritieke punten.

'Dat zou ook aan de aankomst moeten gebeuren, in élke profkoers. En daar mag niet mee gewacht worden tot volgend seizoen.'

Vrees je voor nog meer zware valpartijen in de komende wedstrijden?

Creteur: 'Helaas wel. Net voor de herstart van het seizoen zei een WorldTourrenner ons: 'Er zal massaal gevallen worden. Iedereen zal geweldig onder druk staan en nog meer risico's nemen. Veel renners moeten immers nog een contract versieren, de sponsors eisen publicitaire return die ze hebben gemist.'

'Zijn voorspelling bleek helaas de realiteit: in de Route d'Occitanie, in Milaan-Turijn (waar Yves Lampaert zijn sleutelbeen brak) en dus in de Ronde van Polen.

'En dan moet de Tour, waar nog veel meer op het spel staat en zelfs in normale edities al veel gevallen wordt, nog beginnen. Dan zal de crash van Jakobsen in de hoofden van velen al vergeten zijn en zullen sommige renners toch weer grote risico's nemen. Hopelijk dan met minder erge gevolgen.

'Op dat vlak zouden renners ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En zouden ze vooral ook met een meer eendrachtige stem moeten spreken. Aangezien de rennersvakbond CPA amper of niet functioneert, is dat nu absoluut niet het geval.

'Renners zouden bijvoorbeeld de start moeten weigeren als het parcours te gevaarlijk is. Maar in deze coronatijden, waarin elke koers telt, zullen ze die stap niet rap zetten.

'Hoe dan ook is het hoog tijd dat zij zich écht verenigen, om alle problemen en gevaren in het wielrennen aan te kaarten.'

