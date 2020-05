ESPN heeft woensdag de trailer van een nieuwe documentaire over Lance Armstrong (48) vrijgegeven. "Ik ga niet liegen. Ik ga je mijn waarheid vertellen", zegt de ex-renner.

In 2013 gaf de Amerikaan in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij tijdens het grootste deel van zijn carrière doping gebruikte. 'The Boss' werd vervolgens levenslang geschorst. ESPN zal in de nieuwe documentaire de op- en neergang van de Texaan schetsen. Naast Armstrong komen hierin ook ex-ploeggenoot George Hincapie en de voormalige topman van USA Cycling Derek Bouchard-Hall aan het woord.

Het eerste deel van de documentaire wordt op 24 mei uitgezonden, deel twee volgt een week later.

In 2013 gaf de Amerikaan in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij tijdens het grootste deel van zijn carrière doping gebruikte. 'The Boss' werd vervolgens levenslang geschorst. ESPN zal in de nieuwe documentaire de op- en neergang van de Texaan schetsen. Naast Armstrong komen hierin ook ex-ploeggenoot George Hincapie en de voormalige topman van USA Cycling Derek Bouchard-Hall aan het woord. Het eerste deel van de documentaire wordt op 24 mei uitgezonden, deel twee volgt een week later.