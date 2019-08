Na zijn eerste klassieke zege vorige week in de Clasica San Sebastian, pakt Remco Evenepoel ook zijn eerste internationale medaille. Hij won de EK-tijdrit, Yves Lampaert eindigde zevende op 28 seconden.

Voor de Belgen was het voorlopig een vrij anoniem EK. Tijdens de Mixed Relay grepen we nipt naast een medaille gisteren, en ook vanmorgen konden we bij de beloften of vrouwen geen podiumplek veroveren. Daar bracht Remco Evenepoel dus net verandering in. Hij legde de 22,4 kilometer af in 24 minuten en 55 minuten, met een gemiddelde snelheid van 53,94 km/u.

De podiumplekken waren voor Evenepoels ploegmaat Kasper Asgreen en Edoardo Affini die op respectievelijk achttien en twintig seconden eindigden van de 19-jarige Belg. Het is een nieuwe victorie in de nog prille carrière van Evenepoel. Vorig weekend won hij zijn eerste ééndagsdagskoers in de WorldTour met een fenomenale solo in San Sebastian.

'Ik zei tegen de ploeg dat ik voor de sterren hierboven ging rijden, voor Bjorg en voor Stef Loos. Dit is ongelooflijk na Sebastian', zei een Evenepoel in tranen.

De neoprof is door zijn overwinning ook zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, net als de andere renners in de top vijf. België mag in de Japanse hoofdstad twee Belgische renners afvaardigen. Een herkansing voor de Campenaertsen en Lampaerts van deze wereld volgt op het WK in Yorkshire.