Remco Evenepoel en Jasper Stuyven zullen kopman Wout van Aert op zondag 26 september bijstaan in de wegrit op het WK wielrennen in Vlaanderen. Ook Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Tim Declercq, Dylan Teuns en Victor Campenaerts behoren tot de achtkoppige Belgische selectie.

Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout maandag bekendgemaakt op de hoofdzetel van Belgian Cycling in Tubeke.

Belgisch kampioen Wout van Aert, de olympische vicekampioen en de vicewereldkampioen, is de absolute kopman van de Belgische selectie. Zondag won hij nog de eerste rit in de Ronde van Groot-Brittannië, na ruim een maand zonder koers. Bondscoach Vanthourenhout rekent erop dat Remco Evenepoel, kopman op het komende EK in het Italiaanse Trentino (8-12 september), zich zal schikken naar de teamorders.

De reserven zijn (in alfabetische volgorde) Philippe Gilbert, Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch en Tim Wellens. Opvallend is dat Lotto Soudal geen enkele renner afvaardigt voor België, Wellens, Gilbert en Van der Sande vissen achter het net. Lotto is sponsor van Belgian Cycling.

Verder ontbreken ook onder meer Van Avermaet, Merlier, Vermeersch, Oliver Naesen en Nathan Van Hooydonck.

Voor de individuele tijdrit bij de mannen, voorzien op zondag 19 september over 43,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge, selecteerde Vanthourenhout Van Aert en Evenepoel. Yves Lampaert is reserve.

In de wegrit leggen de renners 268,3 kilometer af tussen Antwerpen en Leuven.

Lotte Kopecky is 'absolute topvrouw'

Lotte Kopecky, die zondag de slotrit won in de Challenge by La Vuelta, wordt op zaterdag 25 september in de WK-wegrit voor vrouwen, over 157,7 km tussen Antwerpen en Leuven, gesteund door Jolien D'hoore, Shari Bossuyt, Kim De Baat, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke. "Het is normaal dat Lotte de absolute kopvrouw is. Dit seizoen heeft ze opnieuw getoond dat ze tot de wereldtop behoort", verklaarde bondscoach Ludwig Willems maandag op de hoofdzetel van Belgian Cycling in Tubeke.

Julie Van de Velde neemt op maandag 20 september de tijdrit, over 30,3 km van Knokke-Heist naar Brugge, voor haar rekening. Na het EK van deze week in het Italiaanse Trentino wordt nog een tweede naam gekozen uit het drietal Julie De Wilde, Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout beschikt België ook over een sterke ploeg in de Mixed Team Relay, met Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Ben Hermans, Lotte Kopecky, Jolien D'hoore en Shari Bossuyt.

"We moeten het niet onder stoelen of banken steken. We hebben er alles aan gedaan om voor een medaille te gaan in Brugge. Ik denk dat we een mooi uitgebalanceerd team hebben", aldus Vanthourenhout. Dit onderdeel is voorzien op woensdag 22 september.

Tot slot behoort Thibau Nys tot de vijf geselecteerde beloften voor de wegrit. Arnaud De Lie en Florian Vermeersch zijn normaal gezien de kopmannen.

Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout maandag bekendgemaakt op de hoofdzetel van Belgian Cycling in Tubeke.Belgisch kampioen Wout van Aert, de olympische vicekampioen en de vicewereldkampioen, is de absolute kopman van de Belgische selectie. Zondag won hij nog de eerste rit in de Ronde van Groot-Brittannië, na ruim een maand zonder koers. Bondscoach Vanthourenhout rekent erop dat Remco Evenepoel, kopman op het komende EK in het Italiaanse Trentino (8-12 september), zich zal schikken naar de teamorders. De reserven zijn (in alfabetische volgorde) Philippe Gilbert, Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch en Tim Wellens. Opvallend is dat Lotto Soudal geen enkele renner afvaardigt voor België, Wellens, Gilbert en Van der Sande vissen achter het net. Lotto is sponsor van Belgian Cycling. Verder ontbreken ook onder meer Van Avermaet, Merlier, Vermeersch, Oliver Naesen en Nathan Van Hooydonck. Voor de individuele tijdrit bij de mannen, voorzien op zondag 19 september over 43,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge, selecteerde Vanthourenhout Van Aert en Evenepoel. Yves Lampaert is reserve. In de wegrit leggen de renners 268,3 kilometer af tussen Antwerpen en Leuven. Lotte Kopecky, die zondag de slotrit won in de Challenge by La Vuelta, wordt op zaterdag 25 september in de WK-wegrit voor vrouwen, over 157,7 km tussen Antwerpen en Leuven, gesteund door Jolien D'hoore, Shari Bossuyt, Kim De Baat, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke. "Het is normaal dat Lotte de absolute kopvrouw is. Dit seizoen heeft ze opnieuw getoond dat ze tot de wereldtop behoort", verklaarde bondscoach Ludwig Willems maandag op de hoofdzetel van Belgian Cycling in Tubeke.Julie Van de Velde neemt op maandag 20 september de tijdrit, over 30,3 km van Knokke-Heist naar Brugge, voor haar rekening. Na het EK van deze week in het Italiaanse Trentino wordt nog een tweede naam gekozen uit het drietal Julie De Wilde, Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout beschikt België ook over een sterke ploeg in de Mixed Team Relay, met Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Ben Hermans, Lotte Kopecky, Jolien D'hoore en Shari Bossuyt."We moeten het niet onder stoelen of banken steken. We hebben er alles aan gedaan om voor een medaille te gaan in Brugge. Ik denk dat we een mooi uitgebalanceerd team hebben", aldus Vanthourenhout. Dit onderdeel is voorzien op woensdag 22 september. Tot slot behoort Thibau Nys tot de vijf geselecteerde beloften voor de wegrit. Arnaud De Lie en Florian Vermeersch zijn normaal gezien de kopmannen.