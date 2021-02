Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen op woensdag 28 juli voor België deelnemen aan de olympische tijdrit op de Spelen in Tokio. Zij krijgen de voorkeur op werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, die zich stand-by houdt. Dat meldt bondscoach Sven Vanthourenhout in het webmagazine van Belgian Cycling.

'De selectie van Remco Evenepoel ligt theoretisch al een tijdje langer vast. Als hij na zijn blessure weer helemaal op niveau komt, tenminste', verklaart Vanthourenhout zijn keuze voor het toptalent van Deceuninck-Quick Step. Evenepoel kreeg op 8 februari groen licht om opnieuw op de fiets te trainen, na zijn zware blessure die hij vorig jaar opliep in de Ronde van Lombardije.

De tweede tijdrijder in Tokio wordt in principe Wout van Aert, vicewereldkampioen tijdrijden. 'Ik besef maar al te goed dat Victor Campenaerts dolgraag naar de Olympische Spelen zou gaan, maar hij is er zich terdege van bewust dat dat een moeilijk verhaal wordt voor hem', stelt Vanthourenhout. 'Victor weet hoe ik over de zaken denk, en hij houdt zich 'stand-by' voor als er een probleem zou zijn met Remco of Wout. Makkelijk is dat niet voor hem, ik weet het. Ik zit er ook een beetje mee. Want ik weet goed genoeg hoeveel wij met zijn allen aan Victor Campenaerts verschuldigd zijn.'

'We zijn als land nu wereldtop in het tijdrijden, maar we mogen nooit vergeten dat we dat voor een flink stuk aan hem te danken hebben', vervolgt de bondscoach. 'Als federatie hebben we er de laatste jaren alles aan gedaan - testtijdritten georganiseerd, specifieke trainingen op poten gezet, aan de positie van de renners gewerkt - om die discipline in ons land weer helemaal op gang te krijgen. Maar uiteindelijk is het Victor die het ook voor andere renners opnieuw 'sexy' heeft gemaakt. Ik hoop en verwacht dat ik in de toekomst nog vaak een beroep op hem zal kunnen doen. Hij is en blijft een erg belangrijke pion binnen de werking van de nationale ploeg.'

Wereldkampioenschap

Evenepoel en Van Aert krijgen door hun tijdritselectie ook een stek in het team voor de olympische wegrit van zaterdag 24 juli. Voor de overige drie plaatsen zijn nog negen renners in de running.

De individuele tijdrit op de Spelen is 44,2 kilometer lang en telt 846 hoogtemeters. De start en de aankomst zijn voorzien op de Fuji International Speedway.

Op het WK in eigen land wil Vanthourenhout een goed figuur slaan op de mixed team relay, zei hij nog. 'Als we die nieuwe discipline op de kaart willen zetten, dan is dit WK de uitgelezen gelegenheid. Stel dat ook onze beste rensters aantreden, dan lijkt een medaille geen utopie. Voor onze renners is deze proef misschien voorlopig nog een beetje van ondergeschikt belang, maar ik ga er alles aan doen om ze wél warm te maken voor deze discipline. Onder meer door het argument te gebruiken dat de mixed team relay in de nabije toekomst met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op het olympische programma zal staan. Bij de mannen heb ik alvast vijf namen op mijn lijstje staan: Remco Evenepoel, Wout van Aert, Thomas De Gendt, Victor Campenaerts en Yves Lampaert.'

