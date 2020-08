Remco Evenepoel heeft een bekkenbreuk overgehouden aan zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Dat deelde zijn team Deceuninck - Quick-Step zaterdagavond mee. De 20-jarige renner brengt de nacht in het ziekenhuis in Como door en wordt zondag naar België overgevlogen.

Onderzoek bracht ook een gekneusde rechterlong aan het licht. Zijn team spreekt zich er niet over uit hoe lang de renner aan de kant zal staan. 'De komende periode', klinkt het. 'Remco zal waarschijnlijk veel naar tv moeten kijken. Maar hij kan nog kijken, dat is het belangrijkste', aldus teammanager Patrick Lefevere. 'Hij heeft een bot tussen het bekken en het dijbeen gebroken. Dit jaar zal hij niet meer koersen, dat is duidelijk. Zijn seizoen zit erop, maar dat laat me koud. Ik ben gewoon blij dat hij nog leeft en dat hij zijn ouders gerust heeft kunnen stellen. Er staat in België een privévliegtuig voor hem klaar, maar wegens die gekneusde long nemen we geen risico en blijft hij nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Een orthopedist moet ook nog bevestigen wat er op de foto's te zien is.'

Na zeges in de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen was Evenepoel als topfavoriet gestart in 'Il Lombardi', zijn eerste monument. Hij kwam op een veertigtal kilometer van de finish zwaar ten val. De 20-jarige renner maakte deel uit van een kopgroep van zeven, toen hij in de afdaling van de Muro di Sormano een muurtje raakte en een afgrond indook. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en na een twintigtal minuten kon de onfortuinlijke renner naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Botsing met wagen

Ondertussen liep Maximilian Schachmann bij de bizarre aanrijding met een wagen een sleutelbeenbreuk op. De Duitse kampioen kwam in de laatste kilometers van de wedstrijd ten val in de afdaling van de San Fermo della Battaglia, nadat hij botste met een wagen van een vermoedelijke buurtbewoonster die op het parcours was geraakt. Een voorval dat terug doet denken aan de belofteversie van de Ronde van Lombardije 2019, waarbij de Nederlander Edo Maas een verlamming opliep.

Bij Schachmann is de schade gelukkig kleiner: volgens zijn team liep hij een sleutelbeenbreuk op. Schachmann was er eerst wel nog in geslaagd de finish te bereiken, als zevende. De Internationale Wielerunie UCI onderzoekt het incident en overweegt een klacht tegen organisator RCS Sports.

BORA - hansgrohe meldde ook nog dat zijn Duitse klassementsrenner Emanuel Buchmann, net als de Oostenrijker Gregor Mühlberger, geen breuken overhield aan zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné, een val die hen wel allebei tot opgave noopte. Mühlberger wordt nog nader onderzocht om die diagnose te bevestigen.

