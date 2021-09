Remco Evenepoel keert van het EK wielrennen in Trente huiswaarts met een zilveren en een bronzen medaille. In de wegrit toonde Sonny Colbrelli zich sneller. 'Ik zal nog wat aan mijn sprint moeten werken', wist onze landgenoot. 'Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Er was één man waar ik zeker niet mee naar de meet wilde rijden. Dat was Colbrelli. Jammer genoeg kraakte hij niet.'

'Ik kan Colbrelli niets verwijten', vertelde Evenepoel. 'Hij was heel sterk. We waren met twee wellicht de sterksten in koers. Ik zag hem al rijden in de Benelux Tour, daar toonde hij zich ook heel sterk. Hij is de verdiende winnaar als je hem de voorbije weken zag rondrijden, maar ik wilde natuurlijk ook wel zelf winnen. Ik moest hem losrijden, kwijtraken, maar hij kraakte niet. Ik zag dat hij het moeilijk had, maar hij bleef aanklampen. Hij heeft een betere sprint en gokte daarop. Logisch, jammer dat ik geen goede sprint heb, daar moet ik nog aan werken.'

'Ik had graag die trui gepakt, maar je kan niet alles willen in het leven. Dit is zuur, ik weet niet of ik er de komende jaren nog eens zo dichtbij zal komen, maar het belangrijkste is dat ik er weer sta.'

