Remco Evenepoel keert pas in de komende 24 uur terug naar België, zo bevestigt zijn team Deceuninck - Quick-Step zondag in een persmededeling.

Zaterdag werd er gemeld dat de wielrenner vandaag/zondag naar België zou worden overgevlogen. 'Gezien de aard van de blessure, moet Remco al liggend naar België worden overgebracht', klinkt het in de mededeling. 'Onze ploeg doet er momenteel alles aan om Remco zo snel mogelijk thuis te krijgen, hopelijk in de komende 24 uur, op een efficiënte en veilige manier.'

Evenepoel ligt sinds zaterdag in het Ospedale Sant'Anna in het Noord-Italiaanse Como, na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. 'Remco heeft een rustige nacht achter de rug en de evolutie van de kwetsuur is gunstig.'

Aan de valpartij hield hij een bekkenbreuk en een gekneusde rechterlong over. Momenteel is het nog onduidelijk of de twintigjarige Evenepoel geopereerd moet worden en hoelang hij aan de kant zal staan, al is zijn seizoen naar alle waarschijnlijkheid afgelopen.

