Met de Ronde van Valencia (2.Pro) koerst Remco Evenepoel vanaf woensdag zijn eerste wedstrijdkilometers van het nieuwe seizoen. Samen met Fabio Jakobsen is hij de kopman voor Quick Step-Alpha Vinyl.

Vorig jaar ging Stefan Küng met de eindwinst aan de haal. De wedstrijd werd toen vanwege de wereldwijde coronapandemie verplaatst naar april en kende een kleiner deelnemersveld dan in 2020 toen Tadej Pogacar aan het feest was.

Deze keer komen 15 World Tourteams aan de start. Met Quick Step-Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty Gobert horen daar ook twee Belgische teams bij. Verder is ook het procontinanteale Bingoal Pauwels Sauces van de partij. In totaal starten 13 Belgen in Valencia. Remco Evenepoel is de grootste naam, Dylan Teuns, Yves Lampaert en Ben Hermans zullen zich wellicht ook willen laten opmerken.

De rittenkoers kent vijf etappes, de eerste rit eindigt na zo'n 2900 hoogtemeters, op de Torralba del Pinar, 4,6 km aan 7,2%, waarna het nog zo'n 4 km in dalende lijn naar de finish gaat. De tweede, en laatste bergrit volgt op vrijdag met de rit naar Alto Antenas del Maigmo, een klim van 5,4 km aan 8,4%, met het zwaartepunt op het eind: 1700 meter aan 8,2% over onverharde wegen. De slotkilometer is wel verhard, maar nog steeds zeer steil. Hier zal het klassement beslist worden. Op dag twee, vier en de slotdag zijn de sprinters aan zet.

Remco Evenepoel start met ambitie, maar moet opboksen tegen een sterk deelnemersveld en er is geen tijdrit in het parcours. Zo is er Movistar met de tandem Enric Mas en Alejandro Valverde, die vorige week nog wist te winnen in de Challenge Mallorca. Israël-Premier Tech brengt Jakob Fugslang aan de start die vorig jaar een rotseizoen kende, Ineos-Grenadiers komt met Pavel Sivakov en Tao Geoghegan Hart en bij UAE Team Emirates mag het jonge talent Juan Ayuso voor eigen volk z'n kunnen tonen. Bora-hansgrohe heeft met Aleksandr Vlasov en Wilco Kelderman twee klassementsrenners mee.

Met drie sprintetappes is het uitkijken naar Fabio Jakobsen, Elia Viviani, Molano, Cees Bol, Alexander Kristoff en David Dekker van Jumbo-Visma.

