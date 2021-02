Remco Evenepoel (21) heeft van de artsen groen licht gekregen om de trainingen op de fiets te hervatten. Dat meldt Deceuninck-Quick.Step maandag.

'Ik ben uiteraard heel blij dat ik opnieuw kan rijden op mijn fiets', reageert Evenepoel in een persbericht van zijn team. 'Ik moet het nu stap voor stap bekijken. Afhankelijk van hoe ik evolueer kunnen we een beslissing maken over mijn programma, maar het belangrijkste is dat ik vooruitgang boek.' Binnen exact drie maanden begint de Giro, waar Evenepoel idealiter zou starten.

Evenepoel moest enkele weken zijn fietstrainingen stopzetten omdat de schaambeenbreuk die hij vorig jaar in augustus opliep bij een zware val in de Ronde van Lombardije nog onvoldoende hersteld bleek.

In december vertelde Evenepoel nog dat hij ruim voor zat op schema en al vele uren maakte op de fiets. Begin januari zei hij op de teamprestatie dat hij niet meer op de fiets kon trainen. 'Er doken wat problemen op tijdens mijn revalidatie. Mijn comeback is een beetje vertraagd en ik weet nog niet wanneer ik zal herstarten', klonk het toen.

'De weg is nog lang vooraleer Remco Evenepoel weer aan de start van een wedstrijd zal kunnen staan', verduidelijkt ploegdokter Phil Jansen maandag na de CT-scan in het ziekenhuis van Herentals. 'Het herstelproces na de blessure die Remco opliep na zijn val in de Ronde van Lombardije heeft steevast ups en downs. In het begin verliep alles zeer positief, maar dan was er een afvlakking van het revalidatieproces. Ook al was dit niet zeer ernstig, toch moesten we wat op de rem gaan staan. We zijn uitermate blij dat Remco Evenepoel de trainingsintensiteit kan opbouwen en vooruit kan blikken naar de start van zijn seizoen. We moeten zeker en vast enige voorzichtigheid inbouwen alvorens we hem opnieuw laten koersen, maar het gaat alvast de goede richting uit.'

